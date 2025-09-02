Líderes del sector agropecuario se reunirán para trazar estrategias de exportación

La Junta Agroempresarial Dominicana (JAD) inaugurará este miércoles el XXVII Encuentro Nacional de Líderes del Sector Agropecuario en el Centro de Convenciones Barceló Bávaro, Punta Cana.

El tema central del encuentro que se llevará a cabo del 3 al 5 de septiembre será: “Retos al 2036: Estrategias institucionales para la expansión de las exportaciones agroalimentarias de la República Dominicana”.

Reconocidos expositores nacionales e internacionales abordarán los desafíos y oportunidades del país en la consolidación y crecimiento del comercio internacional de productos agropecuarios.

Desde su inicio, los Encuentros Nacionales de Líderes se han consolidado como un espacio de diálogo estratégico, concertación y generación de alianzas entre los actores clave tanto público como privado del agro dominicano.

Este foro permite identificar prioridades y delinear acciones institucionales que contribuyan al desarrollo de una agroempresa más moderna, resiliente y orientada al mercado global.

La participación en este evento representa una oportunidad para fortalecer la visión conjunta del sector y construir una hoja de ruta hacia un desarrollo sostenible, alineado con las exigencias del comercio internacional.

El Encuentro Nacional de Líderes del Agro es organizado cada año por la JAD y se ha convertido en la reunión cumbre del sector agropecuario en el país.

En este evento participan representantes de todos los subsectores productivos, autoridades del sector agropecuario, académicos, técnicos y actores vinculados al desarrollo agroalimentario nacional.