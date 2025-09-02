Inaipi anuncia nuevas medidas para "fortalecer" protocolo de recepción de denuncias de casos

El Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi) informó este martes sobre la modificación del protocolo de inclusión y procedimiento de casos de denuncias y tramitación de las mismas.

Con esta modificación, la entidad pretende reforzar los canales de denuncia, de tal forma que permitan una mejor recepción, incluso en los casos en que la información llegue de manera informal, además de establecer alianzas interinstitucionales con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) y el Ministerio Público.

Asimismo, informó sobre la “campaña de sensibilización”, que permitirá el “abordaje de casos o incidencias de violencia intrafamiliar”.

También señaló que dentro del protocolo pretenden organizar encuentros comunitarios para identificar problemáticas de maltrato en los niños, niñas y la salud física y mental de la familia.

De igual forma, la modificación incluirá el desarrollo de la campaña preventiva, que consistirá en promover las denuncias desde los medios de comunicación y procesos formativos en el Instituto Nacional de Atención Integral a la Primera Infancia (Inaipi).

Por último, Inaipi resaltó la implementación de un régimen de consecuencias ante la “negligencia en la tramitación” de incidencias y casos; así informó por medio de un comunicado.