Gobierno defiende a Punta Catalina, pero insiste en la diversificación energética

El ministro de Energía y Minas, Joel Santos, abordó con franqueza la crisis de apagones que afecta al país, el rol de la Central Termoeléctrica Punta Catalina y los planes del Gobierno para fortalecer el sector eléctrico.

Durante su participación en el programa "A Primera Hora" de Telemedios Canal 8, el funcionario defendió el derecho de los ciudadanos a protestar y detalló el plan técnico para estabilizar y diversificar la matriz energética en el corto, mediano y largo plazo.

Santos hizo un llamado a despolitizar el debate, reconociendo que Punta Catalina ha cumplido su función y ha sido "bien operada" en las gestiones pasada y actual.

La central ha aportado estabilidad y precios competitivos al sistema eléctrico en momentos críticos.

El ministro explicó que el debate actual no es sobre su utilidad, sino sobre el cambio de contexto global, donde las energías renovables son más económicas, el almacenamiento energético es más eficiente y las turbinas a gas son más productivas.

Además, el financiamiento internacional para proyectos de carbón es cada vez más restringido.

En este nuevo panorama, defendió una matriz diversificada donde cada tecnología, incluida Punta Catalina, cumpla su función para asegurar suficiencia, confiabilidad y costos sostenibles.

El ministro explicó que el déficit de energía se ha concentrado en las horas picos nocturnos, exacerbados por las altas temperaturas y el crecimiento sostenido de la demanda.

Aclaró que la mayoría de los cortes diurnos se deben a mantenimientos en la red o a sobrecargas por conexiones ilegales.

"No vengo a buscar excusas. La gente tiene derecho a reclamar un servicio de calidad y nuestra responsabilidad es responder con soluciones concretas", afirmó.

Como medidas inmediatas, Santos anunció la entrada de 612 MW en proyectos de cierre de ciclo y nuevas unidades que sufrieron retrasos técnicos.

Subrayó que la solución es un plan integral que incluye inversiones en generación, transmisión y distribución, con el objetivo de reducir las pérdidas y frenar la inercia de los apagones.

Finalmente, el ministro destacó la implicación personal del presidente Luis Abinader en el manejo de la crisis y reiteró la legitimidad del reclamo ciudadano, rechazando al mismo tiempo los métodos violentos como la quema de neumáticos.

Económicamente, el plan busca la estabilidad tarifaria y la atracción de inversión privada, mientras que, políticamente, se enfoca en un acuerdo mínimo para blindar la planificación energética de futuras coyunturas.