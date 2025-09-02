FP asegura importación de arroz "autorizada" por el Gobierno provocará quiebra de productores

La organización política opositora Fuerza del Pueblo (FP) se unió este martes a las denuncias realizadas en los últimos días por diversos sectores sobre el supuesto estado de quiebra que afecta a los productores de arroz en el país.

El subgabinete Agroalimentario y Ambiental de la FP aseguró este lunes que las importaciones de arroz autorizadas supuestamente por el Gobierno están afectando a los empresarios dominicanos.

Según aseveró el ingeniero Hector Acosta, quien fungió de vocero en una rueda de prensa realizada en la Casa Nacional de ese partido político, la cantidad del cereal recibido en el territorio nacional es tan excesiva que "los muelles aún continúan llenos".

"Al parecer las fincas más eficientes del gobierno del PRM, que le permiten anunciar sobre abundancia de producción, están en los muelles dominicanos y cuyo manejo le resulta muy fácil a las autoridades correspondientes, ya que solo requieren de un lapicero para firmar los permisos de importaciones", lamentó.

La FP deploró que el tren gubernamental dirigido por el presidente Luis Abinader "dañara" el Programa Nacional de Pignoración, alegando que están siendo beneficiados los productos extranjeros, afectando a los molineros de arroz.

Esta iniciativa del Poder Ejecutivo tiene el objetivo de disponer el financiamiento para permitirle a los sectores la compra de cosechas, con el objetivo de que se puedan vender durante todo el año sin afectar la estabilidad de los precios.

"Será que el PRM pretende dejarlos al igual que como estaba en agosto de 2004, es decir, con una deuda de pignoración a los molineros de 1,100 millones de pesos...", afirmó Acosta, aclarando que este adeudo fue saldado durante el mandato del expresidente Leonel Fernández.

Los dirigentes de la FP deploraron que la Comisión Nacional de Arroz (CONA) se reuniera la pasada semana, sin alcanzar ninguna solución para las problemáticas señaladas.

"El presidente Abinader, supuestamente, no está enterado del problema. ¿O es que desconocen que en más de 14 provincias las actividades económicas giran alrededor de la producción, procesamiento y comercialización del arroz?", dijo Acosta.

Propuestas

La FP afirmó que estas situaciones representan un "alto riesgo" para la seguridad alimentaria de la población dominicana, por lo que presentaron nueve propuestas de mejoras, las cuales, según entiende, deben ser asumidas por el Poder Ejecutivo.

Dentro de estas se encuentra declarar el subsector arrocero en alerta roja o estado de emergencia, prohibir la importación de arroz bajo cualquier modalidad durante 2025 y 2026, repatriar el arroz importado que aún está en los muelles e impedir la inclusión del arroz extranjero en el Programa Nacional de Pignoraciones.

Además, pagar inmediatamente el dinero de la pignoración atrasada para que los molineros tengan capacidad financiera de recibir el arroz de los productores, así como establecer el presupuesto necesario dirigido al plan.

Por último, sugieren facilitar que sean habilitadas las pequeñas factorías para incrementar la recepción, limpieza y secado de arroz, racionalizar la siembra de primavera de 2026 e indemnizar a los productores "que han perdido su capital de trabajo desde junio de este año".