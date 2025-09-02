Se entrega uno de los involucrados en altercado que dejó a tres muertos en Herrera

La Policía Nacional informó se entregó a las autoridades policiales Óscar Alberto Féliz Marte, conocido como "Barba Negra".

Feliz Marte es uno de los presuntos autores del hecho ocurrido el pasado lunes en el sector Libertador de Herrera, donde tres hombres resultaron muertos y otro herido por proyectiles de arma de fuego.

La entrega se produjo alrededor del mediodía, en las instalaciones de un programa de televisión local, donde miembros de la División de Homicidios recibieron a Barba Negra de manos de un representante de los Derechos Humanos.

Contra este pesaba la orden judicial de arresto No. 2025-AJ0058499.

El detenido se encuentra bajo control del Ministerio Público para los fines legales correspondientes.

Se recuerda que en este caso también fue apresado Óscar Enrique Ortega, a quien se le ocupó un arma de fuego que portaba de manera ilegal.

Mientras, permanece prófugo un tercer implicado identificado únicamente como "Migue", cuya búsqueda continúa de manera activa por los equipos investigativos de la institución, según el comunicado de prensa.

Durante el hecho, ocurrido en la calle Libertador de Herrera, resultaron muertos José Eduardo Ciprián Lebrón (a) Chuki, de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez (a) Toni Papeleta, de 47.

José Adonis Pérez García resultó herido y permanece ingresado en un centro de salud.