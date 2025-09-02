Un enfoque más inclusivo y sostenible del turismo dominicano

Tras cinco años de gestión como ministro de Turismo, David Collado ha impulsado este sector al punto de que muchos lo lleguen a considerar como uno de los principales sostenes de la economía nacional y pueda incluso competir con los demás países de Latinoamérica.

Sin embargo, señaló que de la mano de esto, el objetivo principal es mantener un turismo sostenible e inclusivo que no deje de lado a los nacionales y al mismo tiempo minimice los impactos negativos en el medio ambiente para promover el bienestar a largo plazo de todas las comunidades.

“Tenemos una visión de un turismo incluyente; para que el turismo pueda ser sostenible en el tiempo, tiene que permear a toda la comunidad donde están estos hoteles y donde están estos destinos turísticos”, manifestó al resaltar la dignidad de los empleados en los atractivos turísticos.

Planes con Boca Chica

Para citar un caso en específico, mencionó que este miércoles iniciará con un picazo el remozamiento de Boca Chica, un proyecto que constará de tres etapas y llevará una inversión de más de RD$800 millones.

Los trabajos abarcarán la intervención del Malecón por más de RD$250 millones, la construcción del destacamento de la Policía Turística (Politur) y de la Iglesia San Rafael.

Con este diseño, se contempla eliminar la arrabalización de los pequeños comerciantes que se asientan en la zona mediante la concientización, sea con charlas o cursos, que les enseñe la importancia de la venta de sus productos a precios justos y accesibles para los clientes.

“Nosotros creemos y estamos convencidos de que para que el turismo siga creciendo en el país tiene que ser inclusivo y lo hacemos con la práctica”, mencionó.

Ejemplo de esto fue el asfaltado realizado en los alrededores de la playa Macao, ubicada en provincia La Altagracia, para contribuir a llevar más dignidad y respeto a los comunitarios y no solo hacerlo un paisaje para los extranjeros. Estos mismos trabajos se realizan en los demás lugares de remozamiento turístico.

El funcionario, durante su participación en el Desayuno de Listín Diario, agregó que está realizando un acuerdo con los guías turísticos para organizarlo con una visión emprendedora y requisitos de capacitación.

Los taxistas y transportistas también se han hecho partícipes en estas intervenciones.

Collado participó en el Desayuno de Listín Diario en compañía de la viceministra de Destinos, Patricia Mejía, y de otros representantes del comité de nuevos proyectos que realiza el MITUR a nivel nacional, Juan Mubarak, director de Patrimonio, y Amín Abel Santos, director de proyecto en la Ciudad Colonial.

Los anfitriones fueron el director del Listín Diario, Miguel Franjul; la editora de Economía&Negocios, Cándida Acosta, y la periodista Nalphy Martínez.

Diversificación y medioambiente

Este turismo inclusivo también destaca la diversificación en el sector, donde no solo se refleje a nivel internacional a República Dominicana como un país de sol y playas, sino más bien enfocarse en más lugares y crear nuevos atractivos turísticos para eliminar la descentralización, concentrando la atención en ámbitos como el deporte, la religión y la gastronomía.

Clasificando el turismo del país en una segunda etapa, mencionó un acuerdo con la Organización Mundial del Turismo (OMT) y otras asociaciones para remarcar el compromiso de la sostenibilidad ambiental.

El ministro David Collado junto a sus acompañantes y los anfitriones del Listín Diario en el Desayuno.JOSÉ A. MALDONADO/LD

En esa línea va la regeneración de 11 playas que, con un préstamo de 70 millones de dólares, busca relacionar al país con el medioambiente. Collado advirtió a los hoteles que la calidad no será negociable y esta deberá reforzarse cada vez más, o la sanción será la clausura.

Protección a menores de edad

Pese a la llegada masiva de turistas que el país consigue mes tras mes, el ministro reconoció que el riesgo de depredadores sexuales no queda descartado y, en conjunto con Yeni Berenice Reynoso, procuradora general de la República, se busca crear playas familiares para la seguridad de sus visitantes.

“Los turistas que quieran venir a abusar de nuestros niños, niñas y adolescentes que se vayan para otro país porque aquí no van a ser aceptados. Los que se encuentren en esa acción van a ser sometidos a la justicia”, advirtió.

Collado explicó que en ese sentido trabajan con el Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) en un plan de acción para el 2026, a fin de garantizar la prevención y reforzamiento de los entornos protectores.