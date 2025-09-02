Encuentran vivo a pescador reportado como desaparecido en Puerto Plata

El joven pescador que había sido reportado como desaparecido fue encontrado en Dajabón y se anunció que iniciarán una investigación.

El niño fue encontrado en Dajabón por miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y entregado al personal del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani) de esa provincia.

Ante el estado en que fue encontrado el menor, fue llevado al hospital Ramón Matías Mella de Dajabón donde recibió asistencia médica y luego fue trasladado a la oficina administrativa de Conani en la zona.

De acuerdo a los informes, el último contacto con el menor, fue el martes alrededor de las 11 de la noche, antes de que se descargará la bateria de su teléfono celular, donde reportó su ubicación frente a Maimón.