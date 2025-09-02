EEUU posterga entrevistas presenciales a solicitantes de visa que califican para la exención

La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana informó este martes que han postergado la implementación de entrevistas presenciales a quienes calificaban para ser exentos de este proceso.

A través de un comunicado la portavoz de la Embajada estadounidense en Santo Domingo, Michelle Angulo, indicó que la decisión fue tomada por el Departamento de Estado del referido país norteamericano, afirmando que esto ocurrió porque “se están finalizando los detalles operativos”.

Este nuevo mandato estaba pautado a entrar en vigencia este martes 2 de septiembre, de acuerdo a informaciones compartidas por Angulo a LISTÍN DIARIO, a principios del pasado mes de agosto.

Asimismo, en esa ocasión indicó “casi todas las cosas” solicitadas por los dominicanos a la Embajada de Estados Unidos requerirán una entrevista personal, con el objetivo de impedir posibles fraudes.

"A partir del 2 de septiembre casi todas las cosas necesitan entrevista personal, y la razón es porque la administración de Donald Trump piensa y cree que esa entrevista presencial es clave para determinar si hay fraude o si las intenciones son verdaderas", afirmó Angulo en esa ocasión.

De manera similar, destacó que este plan tiene dos excepciones hasta el momento.

La primera es si su visa tiene más de 12 meses antes del vencimiento, y la segunda es si el solicitante es diplomático.