Comerciantes se quejan de los constantes apagones que afectan a sus negocios

Detallistas de provisiones del Distrito Nacional y del Bloque Sur Central de la Federación Nacional de Comerciantes Detallistas de Provisiones (Fenacodep) denunciaron el impacto negativo de los apagones en sus negocios, las alzas en productos básicos, el incremento del dólar y la falta de acceso a financiamiento.

La situación fue denunciada por Félix Peña, presidente de la Asociación de Detallistas de Provisiones del Distrito Nacional, y Eduviges Castillo, coordinadora del Bloque Sur Central de Fenacodep, expresando su profunda preocupación ante la situación que enfrentan los colmaderos y pequeños comerciantes gracias a los factores que amenazan la estabilidad del sector y el bienestar de las familias dominicanas.

Sostuvieron que las constantes interrupciones en el servicio eléctrico afectan la operatividad de los negocios, generando pérdidas en productos perecederos y mayores costos de operación.

Los comercios pertenecen a las asociaciones del Bloque Sur Central, que comprenden el Gran Santo Domingo, Monte Plata y la provincia de San Cristóbal, y sus dueños observan con impotencia cómo tienen “apagones de 8 a 10 horas”.

Se quejaron de que, a pesar de los cortes eléctricos, la tarifa sigue en aumento junto con los artículos de primera necesidad.

En los últimos días se ha registrado un alza en productos básicos como el aceite comestible, bacalao, pollo, pastas de tomate, guineos verdes y yuca, lo que repercute en la economía de los consumidores y reduce las ventas de los colmaderos.

Agregaron el incremento en la tasa del dólar y cómo, en las últimas semanas, la continua alza del tipo de cambio ha impactado los costos de importación y distribución de mercancías, encareciendo aún más los productos que llegan a los consumidores.

Fenacodep expuso sobre las dificultades que tienen para acceder a los financiamientos para sus negocios donde, a pesar de los anuncios oficiales sobre la disponibilidad de fondos del encaje legal para las Mipymes, los pequeños comerciantes denuncian grandes obstáculos para acceder a estos recursos, agravados además por la falta de circulante en la economía.

Hicieron un llamado a las autoridades competentes para la intervención de manera urgente en las causas que provocan estos aumentos de los precios, el restablecimiento del servicio eléctrico, la estabilización del tipo de cambio y la flexibilización del acceso al crédito para los pequeños negocios, los cuales representan una parte esencial de la distribución de alimentos y artículos básicos en la República Dominicana.

“Los colmados son el sostén de miles de familias y cumplen un rol social y económico vital en nuestras comunidades. Sin apoyo real, este sector corre el riesgo de colapsar ante la suma de estas dificultades”, señalaron los dirigentes detallistas.

Finalmente, reiteraron su disposición al diálogo y a la búsqueda de soluciones conjuntas que garanticen estabilidad al comercio detallista y alivio a la población consumidora.