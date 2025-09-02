Anuncian construcción del Centro de Convenciones en terrenos del antiguo Hotel Santo Domingo

El Gobierno anunció la construcción del Centro de Convenciones de la ciudad de Santo Domingo, definido como un proyecto prioritario para el desarrollo turístico y de eventos de la capital de la República Dominicana.

A través de una actividad encabezada por el presidente Luis Abinader, se informó que ese Centro de Convenciones se construirá en los terrenos del antiguo Hotel Santo Domingo, el cual está ubicado entre las avenidas Abraham Lincoln, independencia y George Washington, en las inmediaciones del Malecón de Santo Domingo.

Al pronunciar las palabras centrales del acto, el mandatario destacó la importancia de que la ciudad capital tenga un apropiado centro de convenciones y exposiciones.

"Santo Domingo es hoy la principal ciudad no solo del Caribe, sino de Centroamérica; pero además somos la potencia turística de Latinoamérica después de México y Santo Domingo, la ciudad, ha aumentado su ocupación hotelera en los últimos cinco años. Nosotros somos una de las ciudades más importantes, en términos de tamaño y de importancia turística, que no tenía un centro de convenciones y de exposiciones", manifestó Abinader.

El jefe de Estado resaltó la importancia de tener un espacio en la capital generará aún un mayor dinamismo en Santo Domingo.

"(El centro) va a servir muchísimo para el comercio Dominicano, para la actividad económica, para el comercio exterior y también para los hoteleros, que se beneficiarán del mercado de reuniones y convenciones. Esto es importantísimo para nosotros", argumentó Abinader.

El ministro de Turismo, David Collado, manifestó que al ras del crecimiento exponencial de la República Dominicana como potencia turística, el país necesitaba la construcción de un centro de convenciones.

"La marca de República Dominicana brilla en el mundo, República Dominicana está simplemente de moda y hoy se construye otra historia más de éxito con el anuncio de la construcción de este centro de convenciones", indicó Collado.

Detalles

Para la construcción del Centro de Convenciones, la estructura actual del Hotel Santo Domingo, sin utilizarse desde el 2014, será demolida. El mandatario indicó que durante los "próximos meses" subirá el procedimiento la edificación correspondiente para lo que será su edificación y diseño.

El Gobierno completó la compra de los 34,000 metros cuadrados, de acuerdo con Collado, tras negociaciones con la empresa Costasur Dominicana, filial del Central Romana Corporation.

La construcción se realizará con la asesoría de la Institución Ferial de Madrid (Ifema), la cual es un consorcio que organiza ferias, salones, y congresos responsables de la Feria Internacional de Turismo (Fitur).

No se informó el monto

El monto de la compra ejecutada por el Gobierno Dominicano de esos terrenos no fue informado durante el transcurso de la actividad.

Tampoco se detalló cuál sería el costo total de la construcción y diseño de la infraestructura.

Una "añoranza" de más de 20 años

Juan (Papo) Bancalari, presidente de la Asociación de Hoteles, expresó su entusiasmo por el proyecto, afirmando que "era una añoranza" de más de 20 años.

"Yo recuerdo que yo fui presidente de la Cámara de Comercio de Santo Domingo en el 2003 y ya se hablaba de la necesidad de un Centro de Convenciones y el único terreno que tenía las cualidades para poderlo hacer, era dónde funcionaba el antiguo Hotel Santo Domingo. Una vez construido, el centro cambiará totalmente el modelo turístico de la ciudad de Santo Domingo", argumentó Bancalari.

Por su parte, Daniel Martínez, vicepresidente ejecutivo de Ifema, destacó la importancia del proyecto, señalando que traerá enormes beneficios en términos de empleos y crecimiento económico, y expresó su satisfacción por formar parte de este proyecto.