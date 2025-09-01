Vaguada provocará aguaceros locales con tormentas eléctricas al interior

Este lunes se observa en gran parte del país un cielo soleado, levemente opaco de aspecto grisáceo y poco nuboso, debido a ligeras concentraciones de partículas de polvo del Sahara.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que hoy solo se esperan algunos chubascos aislados en La Altagracia, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, San José de Ocoa y Barahona.

Mientras que para la tarde, la incidencia de una vaguada en los niveles altos, provocará aguaceros locales con tormentas eléctricas y ráfagas de viento, sobre Hato Mayor, El Seibo, Monte Plata, Azua, La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez y Monte Cristi.

“Mañana martes, seguirán bajas las concentraciones de partículas de polvo sahariano, por tal razón, predominará un ambiente soleado y ligeramente gris sobre casi todo el territorio nacional. Sin embargo, se generarán algunos chubascos locales, tronadas aisladas y posibles ráfagas de viento, en La Vega, Monte Plata, San Juan y Elías Piña, especialmente en horas de la tarde, producto del arrastre del viento, el calentamiento diurno y la leve incidencia de la vaguada en altura”.

Mucho calor

La sensación térmica seguirá muy elevada, por la época del año (verano) y el viento cálido y húmedo del sureste. Es importante que la población continúe con la recomendación de ingerir suficientes líquidos (preferiblemente agua) para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m. Además, tenga presente que los niños y envejecientes y personas más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.

Onda tropical

Una onda tropical emergiendo de las costas de África, posee una probabilidad muy baja para alcanzar la categoría de ciclón tropical en las próximas 48 horas y para los próximos 7 días mantiene una probabilidad baja (alrededor de un 40 %). Por su posición geográfica, vigilamos la evolución y desarrollo de este sistema.

El Gran Santo Domingo: cielo soleado y ligeramente gris, por partículas de polvo del Sahara. La temperaturas: la mínima estará entre 22 °C y 24 °C y la máxima entre 33 °C y 35 °C.