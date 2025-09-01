Suprema remite para su ejecución expediente de Rosa Amalia Pilarte

El pleno de la Suprema Corte de Justicia remitió al juez de la Ejecución de la Pena de La Vega, para su ejecución, el expediente de la exdiputada del Partido Revolucionario Moderno (PRM) Rosa Amalia Pilarte, luego de que se ratificara su condena de cinco años de prisión, por lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

Ahora corresponde al Ministerio Público solicitar al juez de la Ejecución de la Pena la realización de la sentencia que dispone su envío al Centro de Corrección y Rehabilitación de Rafey -, Mujeres de Santiago.

Mientras que un ministerial de la Suprema, se dirigió a la casa de la ex legisladora a notificar la sentencia, pero trascendió que no había nadie.

Sin embargo, la decisión de la Suprema fue notificada a los abogados que asumen la defensa de la exdiputada del PRM, así como a la Procuraduría General de la República.

La sentencia emitida este 29 de agosto rechazó en su totalidad el recurso de casación de la defensa y confirmó la culpabilidad de Pilarte por infracciones a la Ley núm. 155-17, sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, condenándola además al pago de una multa de 200 salarios mínimos del sector público.

Además, ese tribunal ordenó el decomiso a favor del Estado dominicano de varios inmuebles ubicados en La Vega, entre ellos un terreno, un inmueble de 728.11 metros cuadrados.

Otro inmueble de 811.45 metros cuadrados, otro inmueble de 682.50 metros cuadrados; un inmueble 1492.42 metros cuadrados; parcela #11 con una extensión de 28,273 metros cuadrado.

También un local comercial con una extensión 35.75 metros cuadrados; inmueble identificado como comunidad funcional B1, de una extensión 46.86 metros cuadrados, entre otros.

La sentencia destaca que la defensa no pudo refutar las pruebas que demostraron que Pilarte movilizó más de RD$4,400 millones en sus cuentas entre 2003 y 2021, a pesar de haber declarado ingresos por solo RD$16 millones durante ese mismo período.

El Ministerio Público había pedido a la Sala Penal de la Suprema que Rosa Pilarte fuera sentenciada a 10 años de prisión.