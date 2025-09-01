Se reportan al menos 12 muertos entre el sábado y este lunes por hechos violentos y accidentes

En apenas tres días —entre el sábado y este lunes— un total de 12 personas murieron en República Dominicana en circunstancias violentas y accidentes de tránsito, según los reportes ofrecidos por la Policía Nacional.

Triple homicidio en Herrera

Al menos tres hombres con antecedentes judiciales fallecieron la madrugada de este lunes en un hecho vinculado a presuntos asuntos del narcotráfico en el sector Libertador de Herrera, Santo Domingo Oeste, informó el vocero de la Policía, coronel Diego Pesqueira.

"Este lamentable hecho es un conflicto social vinculado a asuntos del bajo mundo, hasta el momento narcotráfico", indicó el portavoz en rueda de prensa.

Las víctimas fueron identificadas como José Eduardo Ciprián Lebrón (alias Chucky), de 35 años; Luis Javier Santana Asencio, de 38; y José Antonio Ovalles Martínez (alias Tony Papeleta), de 47.

En el mismo incidente resultó herido José Antonio Pérez García.

Pesqueira informó que varias personas ya se encuentran detenidas para fines de investigación.

En la escena se levantaron al menos 13 casquillos, mientras los peritos profundizan en la recolección de evidencias, detalló el vocero.

"El proceso investigativo se encuentra bien avanzado", agregó.

Tres muertos en Nagua

Otro hecho violento ocurrió la madrugada del domingo en un negocio de comida rápida en la carretera Nagua–El Factor, donde dos hombres y una mujer murieron tras una discusión que derivó en un enfrentamiento armado.

Los fallecidos son Tonny Guillermo Brito Reyes, de 36 años; Ronny Sosa Osoria, de 32; y María Francisca Reyes, de 28, quien era pareja sentimental de Brito.

"Tanto Tony Guillermo como Ronny Sosa se enfrascaron en una discusión que pasó a mayores y se fueron en un tiroteo donde ambos resultaron abatidos", puntualizó Pesqueira a los medios.

"También resultó impactada con balas y posteriormente falleció la señora María Francisca".

De acuerdo con el informe preliminar, los dos hombres portaban armas de fuego. En la escena se ocuparon una pistola Glock 9 mm y una Smith & Wesson 9 mm, además de 12 casquillos y tres cápsulas del mismo calibre.

El historial de los implicados arrojó que Tonny Guillermo tenía antecedentes por violencia de género en 2013 y Ronny Sosa enfrentaba una orden de arresto por porte ilegal de arma de fuego desde 2020.

Tres personas mueren por herida de bala tras riña en un negocio de comida en Nagua Lea también

Accidente mortal en La Otra Banda–Macao

La madrugada del sábado, seis personas fallecieron y otras 14 resultaron heridas en un accidente de tránsito en la carretera La Otra Banda–Macao.

El accidente involucró un camión recolector de basura, una camioneta que transportaba religiosos, una motocicleta y otros vehículos.

Las autoridades informaron que la mayoría de las víctimas regresaban de un culto religioso y que conductor del camión de basura circulaba a alta velocidad.