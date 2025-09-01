Psiquiatra: depresión psicótica da señales de advertencia

Ante la creciente preocupación por los recientes casos de agresiones físicas y homicidios asociados a enfermedad mental por parte de padres hacia sus hijos, el médico psiquiatra del Hospital Doctor Félix María Goico, doctor Jarvis Hazim, indicó que la depresión psicótica siempre muestra “señales de advertencia” como es el aislamiento, desgane, suspensión de hábitos higiénicos y encierro.

Indicó que es preciso separar lo que es enfermedad mental o maltrato infantil para abordar estos casos.

“No necesariamente por problemas mentales alguien maltrata a su hijo, pero hay ocasiones donde una persona tiene un historial de tratar muy bien a sus hijos y de repente mata a uno de ellos, y es porque probablemente entró en una depresión, la depresión se pasó por alto y la persona fue hundiéndose cada vez más”, explicó Hazim.

El doctor indicó que cuando hay una psicosis extrema en un paciente es porque la persona padece del síndrome de Capgras, que se define como una ideación delirante basada en que sus seres queridos han sido sustituidos por impostores que se hacen pasar por ellos.

“Cuando hay una psicosis extrema puede pensar que su esposo ya no es su esposo, sino que es alguien en el cuerpo de tu esposo y que tu esposo ya está muerto, peor cuando la psicosis se vuelve muy profunda, muy sistemática, tú incluso comienzas a dudar que tu mamá y tu papá están a favor tuyo, piensan que son enemigos y te quieren matar”, explicó Hazim.

Indicó que tras los adultos padecer de este trastorno, y no sea su intensión someterse por voluntad propia a un tratamiento, los familiares pueden optar por la opción de firmar un consentimiento informado.

“Si la persona está psicótica, si está agitada, si tiene deseos suicidas u homicidas, legalmente se puede hospitalizar”, informó.

Hazim definió la depresión como un fenómeno universal, indicando que la pandemia del Covid-19 demostró que cualquier persona puede sufrir de ansiedad o depresión, y que la proporción de personas afectadas aumentó considerablemente.

Además, reveló que en el país existen Unidades de Intervención en Crisis, que se encargan de “romper” la psicosis y establecer un medicamento al paciente de manera ambulatoria.

Manifestó, además, que debido a prejuicios las personas evitan visitar a un psiquiatra y cuidar de su salud mental. “No es lo mismo decir yo fui a un gastroenterólogo o donde un urólogo, que decir que yo fui a un psiquiatra, porque inmediatamente la gente piensa que estás mal de la cabeza y eso es ignorancia”, explicó.

Por último, Hazim exhortó a los familiares de personas que presenten los síntomas señalados anteriormente a que sean dirigidos a un profesional de área, ya sea público o privada, así manifestó en una entrevista realizada por la periodista Martina Espinal en el programa “Al Punto Vespertino”.