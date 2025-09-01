PLD desestima datos de FAO sobre mejoría en alimentación de RD: "Son suministrados por el Gobierno"

El presidente Luis Abinader ha destacado en los últimos días datos compartidos por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) que "reflejan" una mejoría de la alimentación en el país.

El pasado 21 de agosto, el primer mandatario, junto a representantes de la FAO, informaron que el índice de la subalimentación en República Dominicana fue reducido por el Gobierno en un 58.6%, pasando de un 8.7% en 2019 a un 3.6% en 2025.

Para el Poder Ejecutivo, esto representa un logro, evidenciando el aumento de la capacidad que tienen los dominicanos al adquirir los alimentos necesarios para el correcto funcionamiento de su cuerpo.

Sin embargo, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) desestimó los diversos logros señalados por la FAO, asegurando que la entidad perteneciente a la ONU no recoge en sus datos el estado real de la población dominicana.

Así lo expresó este lunes el experto agropecuario del Comité Central peledeísta, Winston Marte, indicando que la "FAO no hace ningún levantamiento de datos" en el territorio nacional.

"Con el tema de referirnos a los datos de la FAO, nosotros los técnicos conocemos muy bien que la FAO no hace ningún levantamiento de datos en la República Dominicana ni en ningún país. (La FAO) usa los datos que le suministra el gobierno dominicano", dijo al encabezar una rueda de prensa en la Casa Nacional del PLD.

Marte lamentó que la tendencia visualizada en "los datos oficiales" revele el supuesto incremento insostenible de las importaciones, lo cual implica "pérdida de la autosuficiencia alimentaria y pérdida de la soberanía alimentaria".

Denuncias

La organización política opositora, a través de Marte, se unió a la denuncia realizada el pasado 27 de agosto por la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz), que alerta sobre las pérdidas económicas debido a la compra de este producto realizada por las autoridades en el exterior.

"Las importaciones se han desbordado. Sin control y han provocado una reducción drástica en las ventas de pequeñas factorías y molinos de arroz", precisó Marte.

Según el documento analizado por la diligencia bochista, estas pasaron de 495,878 quintales de arroz en 2019 a 4,714,819 en 2024, "es decir, 9.5 veces más importaciones".

"Como si todo lo anterior fuera poco, solo en los primeros seis meses de 2025, el Gobierno ha permitido la entrada de más de 500 millones de quintales de arroz", afirmó.

Alza en los precios

Asimismo, el equipo técnico del PLD aprovechó su intervención ante los medios de comunicación para deplorar "el elevado costo" que ha registrado la libra de pollo durante los pasados 5 años encabezados por el presidente Abinader, pudiendo alcanzar hasta RD$100 en algunos establecimientos.

"La libra de carne de pollo vendida en los colmados del país pasó de 58 pesos en 2019 a 93.75 pesos por libra en 2025, un aumento de 35.75 pesos por libra...", aseveró.

Propuestas

Ante la "situación de calamidad que afecta a la sociedad dominicana", el PLD entiende necesario programar, junto a los productores avícolas, la producción de pollos, incubando la cantidad de huevos suficiente para garantizar la satisfacción de la demanda.

Además, sugieren a las autoridades otorgar créditos a largo plazo, con bajas tasas de interés, dirigidos a los pequeños y medianos productores de esta carne.

Los peledeístas proponen limitar las importaciones de arroz cuando esté comprobado el estado de desabastecimiento, así como aumentar el presupuesto destinado al Programa de Pignoración de Arroz, para lograr que "las factorías y molinos paguen a tiempo a los productores".

"Estamos comprometidos con las causas del pueblo dominicano, apoyando a las familias y los productores en sus luchas y causas...", declaró Marte.