Mescyt busca promover una ciudadanía digital crítica y responsable junto a UASD y UNESCO

El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt) busca impulsar el fomento de la ciudadanía digital, a través de la conferencia "Qué es la ciudadanía digital: significado y alcance", los días 2 y 3 de septiembre en la Universidad Autónoma de Santo Domingo.

El Mescyt detalló que este programa, que inicia desde la academia, construye una ciudadanía crítica y participativa, por lo que el proyecto busca empoderar a los dominicanos a ser ciberciudadanos responsables, capaces de discernir información veraz y contribuir a comunidades digitales inclusivas.

Roxana Morduchowicz, consultora senior en Ciudadanía Digital de la UNESCO, será una de las participantes de esta conferencia, en la que abordará cómo formar ciudadanos digitales críticos en un entorno que actualmente está marcado por la Inteligencia Artificial y los desafíos del cibermundo.

La entidad agregó que este concepto de ciudadanía exige una comprensión crítica para contrarrestar la desinformación, los deepfakes y los sesgos algorítmicos que amenazan la verdad y la toma de decisiones informada.

Otro de los objetivos de esta conferencia es fortalecer a los docentes y alumnos como ciudadanos digitales, capaces de pensar las tecnologías antes de usarlas.

Asimismo, ir más allá del uso instrumental de la herramienta, para que puedan comprender las oportunidades, pero también los nuevos problemas que genera el uso de Internet.

El Mescyt, junto a la UASD y la UNESCO busca también sensibilizar a la población, y a la comunidad educativa en particular, sobre la importancia de la Ciudadanía Digital y contribuir así a lanzar un programa de formación en Ciudadanía Digital en República Dominicana.