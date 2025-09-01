Envían a prisión a dos de los acusados de violar una adolescente de 13 años en SFM

El tribunal de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de San Francisco de Macorís dictó tres meses de prisión preventiva contra dos de los acusados de violar a una adolescente de 13 años. Los acusados de cometer el delito sexual son cinco, incluidos tres menores de edad.

El tribunal envió a la cárcel a Randy Batista y Brahian Sterlin Liriano, de 18 y 19 años, respectivamente, quienes fueron arrestados el pasado 22 de agosto.

La menor abusada se encuentra en un centro de refugio del Consejo Nacional para la Niñez (CONANI).

Las investigaciones indican el hecho ocurrió el pasado 13 de agosto, mientras que la víctima y los imputados compartían en la casa de una amiga, en la comunidad Pueblo Nuevo, del referido municipio de la provincia Duarte, en donde, además, se encontraban otras niñas y adolescentes de entre 11 y 15 años.

Según establecen, posteriormente, los imputados les suministraron sustancias narcóticas a las jóvenes.

De acuerdo con el expediente, la adolescente agredida perdió el conocimiento, siendo en esas circunstancias que los imputados aprovecharon para cometer el abuso sexual en horas de la madrugada del citado día.

Este hecho constituye una violación al artículo 396-C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que sanciona el abuso sexual, por el cual se le conocerá la medida de coerción.

Otro caso

La joven víctima de abuso en Villa González es discriminada Lea también

En otro hecho en Villa González ya están en prisión seis adultos acusados de drogar y violar a una joven de 21 años.