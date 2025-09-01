Se entrega al Ministerio Público presunto asesino de motorista en Villa Jaragua

Fue entregado al procurador del distrito judicial de Bahoruco, Melvin Yoan Medina Ferreras, acusado de asesinar al motorista Ronald Yonairis Ferreras Medina, en un hecho registrado el primero de mayo de este año en el municipio de Villa Jaragua.

El presunto victimario, que se encuentra detenido en el Departamento de la Policía Nacional, en este municipio cabecera, se entregó a través de su abogado, Richard Ferreras.

La defensa, dijo que procedieron entregar al prevenido a los fines de que el Ministerio Público solicite medida de coerción y proceda a los actos judiciales y las imputaciones que presumiblemente tiene contra su defendido.

“Por ahora nuestro representado es inocente y se presume su inocencia hasta que haya una sentencia definitiva en su momento, que faltan varias etapas para eso”, dijo.

Luego de los disparos que acabaron con la vida de Ferreras Medina, el sospechoso emprendió la huida.

En la Policía, confirmaron la detención de Melvin Yoan, pero, dijeron desconocer el momento en que será presentado ante el Juez de la Instrucción porque el caso está bajo el control del ministerio público.

Contra el presunto agresor, pesaba una orden de detención y conducencia y la presión de los familiares de la víctima que de manera insistente reclamaban el apresamiento del agresor de su pariente.