Presentan 3,329 denuncias por delitos sexuales en semestre enero-junio

Dos violaciones grupales o “ en manada” ocurridas, una en Villa González a una jovencita de 21 años, y otra en San Francisco de Macorís a una adolescente de 13 años, han consternado a la sociedad dominicana.

En medio de los procesos judiciales, seis imputados en el caso de la jovencita de 21 años están detenidos y por la agresión a la adolescente, ya dos adultos fueron enviados a prisión y tres menores de edad están pendientes de esa coerción, Listín Diario buscó los registros para conocer las estadísticas de delitos sexuales.

De acuerdo con los datos oficiales de la Procuraduría General de la República, el semestre enero-junio de 2025, recibieron 31,908, denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales. De estas, 31,908 denuncias; 3,329 corresponden a delitos sexuales y 28,579 a violencia de género e intrafamiliar.

La violencia de género que abarca la física y la verbal y la psicológica, suman 10,253, la primera con 3,746 y la segunda con 6,507.

En violencia intrafamiliar, la mayor cantidad de denuncia fue por violencia física, con 6,948; verbal y psicológica 11,175 y patrimonial 203.

De esas denuncias, fueron emitidas 18,387 órdenes de protección, sin más detalles anexos

Los delitos sexuales

De las 3,329 denuncias por delitos sexuales; 1,043 fueron por agresión sexual, 583 por violación sexual; 438 acoso; 965 seducción a menores; 257 por incesto y 43 por exhibicionismo.

Santo Domingo Este es la jurisdicción que más denuncias violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales ha recibido en seis meses, para un total de 9,397. Incluye 260 agresión sexual; 62 violaciones, 199 acoso sexual, 308 seducción y 148 incesto.

Le siguen la jurisdicción de Santiago que ha recibido 3,118 denuncias de violencia de género, intrafamiliar y delitos sexuales; Santo Domingo Oeste, con 2,614; San Cristóbal con 2.084 Puerto Plata 1,535; San Francisco de Macorís 1,160; San Juan de la Maguana 973 y La Romana 958.

Los expertos alegan que las agresiones sexuales sobrepasan esas estadísticas y lo atribuyen a que muchas veces las víctimas no denuncian por miedo al estigma, vergüenza y temor a que la señalen como culpable .