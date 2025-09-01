Conmemoran 119 aniversario del natalicio de Joaquín Balaguer

Cientos de seguidores del expresidente Joaquín Balaguer se dieron cita el pasado lunes en la Biblioteca Nacional Pedro Henríquez Ureña para conmemorar el 119 aniversario de su natalicio, en un acto que resaltó su legado político, literario y de gestión estatal.

El evento, moderado por el comunicador Michael Miguel Holguín, estuvo basado por elogios a las obras y al pensamiento del líder reformista.

En las palabras de bienvenida, Alexis Joaquín Castillo destacó el aporte del exmandatario en el escenario político nacional, así como su visión frente a problemáticas actuales como la migración irregular y la contaminación ambiental.

Balaguer, quien gobernó la República Dominicana por más de dos décadas, ostenta la singular distinción de haber sido uno de los presidentes que más tiempo permaneció en el poder a nivel mundial. Ocupó la silla presidencial en los períodos 1960-1962, 1966-1978 y 1986-1996.

Durante el acto, el poema “Lucía” , escrito por el propio Balaguer, fue interpretado en versión musical, lo que cautivó a los presentes. Asimismo, se proyectaron testimonios de balagueristas que compartieron experiencias y anécdotas vívidas junto al exmandatario.

asistentes

Entre los presentes estuvieron el ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Franklin García Fermín; el dirigente político Pelegrín Castillo; el presidente del Partido Reformista Social Cristiano, Quique Antún; así como los intelectuales Odalis Pérez, Rafael Peralta Romero, Osiris de León y Héctor Pimentel.

Odalis Pérez aprovechó su intervención para referirse a una obra de su autoría dedicada a los aportes filológicos y críticos de Balaguer, señalando que “se hablaba más del político que del literato”.

Por otra parte, Osiris de León expuso sobre las contribuciones del exgobernante en el ámbito medioambiental, mientras que otros participantes resaltaron las grandes obras de infraestructura levantadas bajo sus gobiernos, entre ellas túneles, presas y carreteras.