Tras cinco meses sin rastro de Roldany Calderón, padres piden intervención del presidente

Los padres de Roldany Calderón, el niño de 3 años desaparecido desde el pasado 30 de marzo en la comunidad de Manabao, en el municipio de Jarabacoa, han pedido la intervención directa del presidente de la República, Luis Abinader, debido a que las autoridades solo les comunican que “están trabajando en el caso” sin ofrecer información concreta.

Tras cumplirse cinco meses desde que Roldany desapareció sin dejar ninguna pista que pudiera dar con su paradero, sus padres continúan angustiados, pero sin perder la esperanza de que en algún momento obtendrán noticias de su pequeño.

Efraín Calderón, padre del menor, aseguró que en varias ocasiones han enviado solicitudes a la presidencia, para que el mandatario los reciba y así pueda ayudarles en el proceso de búsqueda, pero hasta el momento no han recibido ninguna respuesta.

“Pedimos al señor presidente que nos haga una cita; nosotros necesitamos hablar con él, personal, sobre el caso para que nos ayude”, expresó Calderón, indicando que necesitan que el gobernante esté al tanto de la difícil situación que están atravesando.

Asimismo, cuestionó el hecho de que el presidente no haya tenido conocimiento directo de la situación, señalando que a lo mejor “las autoridades no le están informando de la manera correcta”, ya que en tres ocasiones han solicitado un encuentro con el jefe de Estado.

“Uno no sabe si las autoridades le están contando las cosas como son o no, eso es lo que uno piensa ya, porque imagínate, tanto tiempo y no dicen nada”, aseguró.

El padre del menor describió la difícil situación que se encuentran atravesando desde el momento en que perdieron el rastro del niño, indicando que al menos él se distrae en el trabajo. Sin embargo, la madre, Carolina Vargas, se encuentra sumergida en una profunda tristeza.

“Ella a cada rato llora. Yo mismo salgo a trabajar porque yo tengo que hacerlo y con eso entretengo la mente, pero ella no sale, siempre está en la casa”, relató Efraín.

Desaparición

El domingo 30 de marzo de 2025, Roldany Calderón, de tres años, desapareció mientras jugaba en el patio de la casa de su tía en la comunidad de Los Tablones, Manabao, provincia La Vega. Según el relato de su padre, Efraín Calderón, Roldany estaba jugando con otras dos niñas cuando, en un momento, se le perdió de vista.

Al día siguiente, los familiares y miembros de la comunidad, de manera voluntaria, iniciaron la búsqueda del niño en áreas cercanas a la vivienda donde fue visto por última vez.

La Policía Nacional colaboró en los operativos de búsqueda ese mismo día, un poco más tarde.

Para el martes 1 de abril, se sumaron más miembros de la comunidad, voluntarios y policías a las labores de búsqueda en zonas boscosas y de difícil acceso en Manabao, principalmente en el área protegida del parque Armando Bermúdez y el río.

A medida que transcurrían los días, las autoridades del Ministerio Público, Policía Nacional, Ejército y Defensa Civil se integraron formalmente a las labores de búsqueda e investigación. Desplegando drones, cámaras térmicas y unidades caninas especializadas para rastrear la zona en la que fue visto el niño por última vez.

Sin embargo, tras cumplirse cinco meses desde la desaparición, los padres de Roldany Calderón continúan sin saber del paradero del niño.