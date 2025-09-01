Cinco jóvenes acusados de violar adolescente en SFM; este lunes se le conoce medida de coerción

Se conocerá este lunes la solicitud de medida de coerción en contra de cinco jóvenes implicados en la violación de una niña de 13 años, en un hecho ocurrido el pasado 13 de agosto, en San Francisco de Macorís, provincia Duarte.

El Ministerio Público ha identificado a dos hombres que junto a tres menores de edad abusaron sexualmente de la adolescente, cuya identidad se omite para reguardar su identidad.

La violación se produjo mientras el grupo compartía en la comunidad Pueblo Nuevo, del referido municipio.

Los acusados son Randy Batista y Brahian Sterlin Liriano, quienes tienen edades entre los 18 y 19 años. Los mismos fueron arrestados el pasado 22 de agosto.

Las investigaciones indican que el hecho ocurrió en momentos en que la víctima y los imputados compartían en la casa de una amiga, donde, además, se encontraban otras niñas y adolescentes de entre 11 y 15 años.

Según se ha determinado, posteriormente, los imputados les suministraron sustancias narcóticas a las jóvenes.

De acuerdo con el expediente, la adolescente agredida perdió el conocimiento, siendo en esas circunstancias que los imputados aprovecharon para cometer el abuso sexual en horas de la madrugada del citado día.

Este hecho constituye una violación al artículo 396-C del Código para la Protección y los Derechos Fundamentales de los Niños, Niñas y Adolescentes (Ley 136-03), que sanciona el abuso sexual, por el cual se le conocerá la medida de coerción.