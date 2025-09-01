Adocco se querella contra exministro de Educación Ángel Hernández

La Alianza Dominicana Contra la Corrupción, (Adocco) presentó una querella contra el exministro de Educación, Ángel Hernández, por violación de la Ley No. 311-14 de Declaración Jurada de Patrimonio y la Ley No. 155-17 de Lavado de Activos.

El presidente de Adocco, Julio César de la Rosa Tiburcio explicó que la denuncia es por el hecho de este "haber omitido deliberadamente en la declaración jurada de patrimonio la existencia de una sociedad comercial constituida en marzo del 2022 antes de ser designado como ministro de Educación mediante el decreto No. 414-22, del Poder Ejecutivo de fecha tres de agosto del mes de agosto del 2022".

De acuerdo a la organización que lucha contra la corrupción, Hernández no incluyó en su declaración jurada de bienes su activo familiar más valioso, ni su empresa familiar con fines de lucro, con mayor capital invertido.

La entidad reveló que se trata de la Constructora Playa Morón, la cual no aparece en su declaración jurada de bienes.

Indicó que esta esta empresa fue registrada por Ángel Hernández ante la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual el 31 de enero de 2022, mediante el número de registro 4754-2022.

Esto, 7 meses antes de ser nombrado ministro de Educación; posteriormente, el 17 de marzo de 2022, la empresa fue formalmente constituida, con el Registro Nacional de Contribuyente No. 1-32-57050-2 y el Registro Mercantil No. 1827855D.

Indicó que la empresa Constructora Playa Morón tiene como propietarios a la esposa del ministro Ángel Hernández, la señora Miriam de Jesús Acosta Peralta, y a su hija, la señora Alejandrina María Hernández Acosta, el 29 de septiembre de 2022, justamente un mes después de que el exministro Ángel Hernández ocupara el cargo de ministro de Educación.

Reveló que la empresa Constructora Morón realizó la compra de los terrenos o inmueble identificado con el No. 414346065286, que tiene una superficie de 7,854.74 metros cuadrados, matrícula 3000537349.

Además, de que la constructora adquirió inmueble en Samaná por RD$31 millones de pesos, un mes después de ser nombrado.