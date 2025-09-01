Abinader: "El PRM no ha sido el partido que más esté en campaña"

El presidente Luis Abinader manifestó que, a su entender, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) no ha sido la organización política que más haya estado realizando actos y declaraciones proselitistas durante los últimos días.

"Yo no creo que el PRM sea el partido que esté más en campaña, todos los partidos han estado en campaña; si te fijas este fin de semana donde estaban haciendo campaña los perremeistas, sin embargo los otros partidos tenían actividades desarrollándose", explicó Abinader.

Las declaraciones del mandatario se producen después de que durante el fin de semana se diera a conocer que la Junta Central Electoral (JCE) intimó al partido de gobierno por realizar actos y declaraciones proselitistas antes de que se habilite el tiempo para la campaña electoral, establecido en las leyes que rigen el sistema político del país.

"Nosotros vamos a acatar lo que dice la JCE porque es lo que dice la ley", indicó el mandatario.

En la intimación, entregada en un acto de alguacil al PRM este viernes, el órgano electoral manifestó que es un “hecho manifiestamente notorio” que múltiples miembros del partido oficialista han realizado pronunciamientos públicos de carácter proselitista de manera anticipada que han sido difundidos en medios de comunicación y redes sociales.

Por igual, los mítines y demostraciones de fuerza agudizaron los señalamientos de que estos aspirantes se han aprovechado de su posición en el Gobierno para promover sus figuras y acciones, buscando generar simpatías dentro de la militancia oficialista y el resto de la población dominicana.

La situación llegó al punto en que el presidente Abinader tuvo que mandar a parar esas actividades, señalando que quien quiera hacer campaña deberá salir del Estado.

Durante LA Semanal con la Prensa, el mandatario indicó que desde el momento que este lanzó esa advertencia, ese tipo actividades proselitistas se han reducido casi a su totalidad.

"Ya hemos hablado y desde que nosotros hablamos prácticamente ustedes no han visto a ningún candidato haciendo actividades públicas; se ha entendido, hemos acatado que nos debemos enfocar a los que nosotros nos toca que es trabajar en el Gobierno", expresó el mandatario.

Lo que dice la intimación

La JCE intimó al PRM a que disponga las medidas necesarias para que sus dirigentes, miembros y militantes se abstengan de realizar pronunciamientos o manifestaciones públicas que configuren la promoción anticipada de aspirantes como precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en cualquiera de los niveles de elección, ya que los periodos de precampaña y de campaña electoral inician formalmente con sus respectivas proclamas.

De la misma manera ordenó al partido de Gobierno a depositar ante su secretaria general una “constancia fehaciente” de que ha realizado las advertencias correspondientes a su militancia, a los fines de acreditar el cumplimiento de lo requerido, en un plazo de 10 días hábiles, contando a partir del viernes 29 de agosto.

En caso de incumplimiento, la JCE dispondrá la “adopción inmediata” de las medidas cautelares correspondientes y la apertura del procedimiento administrativo sancionador electoral instrumentado por la unidad de sanciones administrativas electorales y medidas cautelares.

De acuerdo a lo establecido con las leyes 33-18 y 20-23, así como en el Reglamento del Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral, la penalidad contra el PRM puede ir desde multas administrativas hasta la no aceptación de una o varias candidaturas.

Hasta el momento, son siete los aspirantes ocupando una posición en el Estado, y otra que goza de un cargo electivo y una alta posición dentro del partido, sumado a la gran cantidad de titulares de distintas instituciones que habían comenzado a expresar su favoritismo por uno u otro de los contendientes, la percepción fue que los funcionarios públicos se habían integrado de lleno en la campaña a destiempo que se gesta dentro del partido oficialista.