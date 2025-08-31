Tres personas mueren por herida de bala tras riña en un negocio de comida en Nagua

La Policía Nacional informó que junto al Ministerio Público profundiza las investigaciones para establecer las circunstancias en que dos hombres y una mujer resultaron fallecidos por heridas de bala, en medio de un conflicto social ocurrido en un negocio de comida rápida ubicado en la carretera Nagua-El Factor.

Las víctimas mortales son Tonny Guillermo Brito Reyes, 36 años, y Ronny Sosa Osoria, de 32, quienes fallecieron en el referido negocio. Mientras que la tercera víctima es María Francisca Reyes, de 28 años, pareja sentimental de Brito.

Según el informe preliminar, el hecho se produjo la madrugada de este domingo, cuando Brito y Sosa Osoria sostuvieron una fuerte discusión que derivó en un enfrentamiento armado. La riña se originó frente a un comedor, y ambos portaban armas de fuego, cuya procedencia se investiga.

De acuerdo a la uniformada en el lugar fueron colectadas las armas utilizadas: una pistola Glock 9 mm, serial BLPU259, junto a Sosa Osoria, y una pistola Smith & Wesson 9 mm, serial RAY8111, junto a Brito, además de 12 casquillos y tres cápsulas calibre 9 mm.

El historial de los implicados indica que Brito tenía antecedentes por violencia de género (2013) y Sosa contaba con una orden de arresto por porte ilegal de arma de fuego (2020).

Los cuerpos fueron enviados al INACIF Noreste y las armas se encuentran bajo análisis de la División de Tráfico de Armas.

Otras dos personas presuntamente implicadas en ese conflicto social permanecen bajo custodia policial para fines de investigación.