¡Sube la temperatura! Pese a pronósticos de aguaceros, el calor continuará estando presente

Con el pronóstico de una onda tropical en el país, el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que este domingo estará marcado por aguaceros y tronadas en algunas provincias del país con la posibilidad de que al mediodía, por el calor de las horas, se formen grandes aguaceros.

Un panorama nuboso acompañará a las provincias de La Romana, San Pedro de Macorís, La Altagracia, Peravia y Azua.

Provincias como Independencia, Bahoruco, Elías Piña, Dajabón, Azua, San Juan, Santiago Rodríguez, Santiago, La Vega, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Monte Plata y Hato Mayor presentan mayor probabilidad de sufrir de nublados con aguaceros.

Para la noche podrían permanecer algunos aguaceros dispersos sobre el Valle del Cibao y el sureste, que desaparecerían en horas de la madrugada.

Pese a todo, las temperaturas continuarán bastante calurosas, por lo que se recomienda tomar las medidas necesarias, como ingerir suficientes líquidos para mantener la hidratación, usar ropas ligeras, mantenerse en lugares frescos y ventilados, además de alejarse del sol en sus horas pico, como las 11:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde.

Recordar que los niños y envejecientes son más susceptibles a los efectos de las altas temperaturas.

Actividad ciclónica

Con la onda tropical que emergerá fuera de la costa oeste de África en los próximos días. La misma se desarrollará con lentitud cuando transite por las aguas del Atlántico central. Hasta el momento de escrita esta nota, se prevé una probabilidad de 30% en los próximos 7 días para convertirse en ciclón tropical.