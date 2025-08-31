Fiscalía pide 18 meses de prisión preventiva contra acusados de violar a joven de Villa González

El Ministerio Público depositó la solicitud de medidas de coerción contra los seis hombres detenidos en relación con la violación sexual de una joven de 21 años en el municipio Villa González, provincia Santiago.

La fiscal titular de Santiago, Kilsa Abreu, informó que se está solicitando 18 meses de prisión preventiva contra los seis implicados y que el caso sea declarado “complejo”, debido a la pluralidad de imputaciones; entre ellas figuran delitos electrónicos, ya que se registró la grabación de la agresión, lo cual constituye un delito penal por la afectación directa a la víctima.

La audiencia para conocer la solicitud fue programada para el próximo miércoles en horas de la mañana. A los imputados se les acusa de violación sexual, asociación de malhechores y delitos de alta tecnología.

Una amiga de la víctima también fue interrogada, luego de que trascendieron versiones extraoficiales que la señalan como la persona que habría grabado el video de la agresión. Las autoridades confirmaron que esta línea de investigación aún está abierta.

Los acusados son Edwin Manuel Castro Guzmán, José Alfonso Rubiera, Yamir Fernando Pérez Toribio, Javier Eduardo Núñez Torio (alias Bebe), Onel Rafael Pichardo Martínez y Feltry de Jesús Rodríguez.

La Fiscalía no descarta la inclusión de nuevos implicados, ya que aún se mantienen personas prófugas vinculadas al caso.

SOBRE EL HECHO

El hecho horrendo ocurrió el pasado 12 de marzo, por lo que cinco meses después del suceso la denuncia tomó fuerza, tras circular en redes sociales un video en el que se observa la agresión, generando indignación en la comunidad y despertando un clamor colectivo por justicia.

La joven relató que en marzo de este año asistió a una discoteca con una amiga. Tras ingerir una bebida alcohólica, perdió el conocimiento y horas más tarde despertó en un hospital sin recordar lo ocurrido. Solo cinco meses después, al ver el video en internet, descubrió la brutalidad de lo que había sufrido.

“Fue en ese momento que supe lo que me habían hecho”, expresó entre lágrimas.