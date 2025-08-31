A pesar de últimos decretos, aún quedan instituciones a espera de sus nuevos titulares

Para cerrar la semana, el presidente Luis Abinader emitió los decretos 475-25 y 493-25 en donde designó nuevos titulares en la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), el Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá y del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (Promese/Cal).

La designación de José Luis López Pérez en Promese/Cal culminaba con la asignación provisional dada a Andrea Cándida Difó Marte para que se encargase de la institución tras el movimiento de Adolfo Pérez hacia el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie).

Sin embargo, a pesar de esos movimientos, aún hay instituciones que están a la espera de que se les asigne un nuevo titular; una de ellas es el Sistema de Transporte Estudiantil del Ministerio de Educación (TRAE), entidad que quedó acéfala con el traslado de Onésimo González a la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

TRAE era encabezado por Onésimo GonzálezFuente externa

Otra institución sin un titular es el Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS), cuyo exgerente general, Edward Guzmán, fue designado como el nuevo director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa), al tiempo que la destitución de José García Ramírez mantiene acéfalo al Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape).

A ese listado se le sumó el Banco de Desarrollo y Exportaciones (Bandex), luego de que el mandatario decidiera remover a su exgerente Juan Alberto Mustafá Michel, para que pueda ocupar una vicepresidencia ejecutiva del Banco de Reservas (BanReservas).

El caso del Ministerio de Justicia

Hace dos semanas, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, informó a LISTÍN DIARIO que la ley crea al Ministerio de Justicia ya fue promulgada por el presidente; al ser cuestionado por los miembros de la prensa, el presidente Abinader aseguró que el Gobierno se encuentra trabajando en la conformación de la nueva institución.

El artículo 66 de la ya promulgada ley señala que el Ministerio de Justicia tendrá un plazo máximo de 12 meses para entrar en funcionamiento a partir de la designación de su titular; lo que aún no se ha producido desde el Gobierno.

El Ministerio de Justicia tendrá el objetivo de asumir las funciones administrativas del sistema judicial, descargando al Ministerio Público y a la Procuraduría General de la República de diversas asignaciones; de manera específica, asumiría, entre otras responsabilidades, la gestión del esquema penitenciario, el auxilio científico forense a los tribunales y órganos de investigación. Así como también el registro y la certificación de documentos oficiales y notariales.

Abinader sí ha adelantado que ya se tiene ubicada la edificación donde ese ministerio tendrá sus oficinas principales.

Los que están fuera del tren (hasta ahora)

Como consecuencia de esos últimos cambios en el tren gubernamental, varios funcionarios se encuentran hasta el momento sin funciones en el Estado.

El de más renombre es el exdirector ejecutivo del SeNaSa, Santiago Hazim, sustituido por Guzmán, a penas semanas después de que esa institución se convirtiera en el centro de los enfrentamientos entre el Gobierno y la oposición; de un lado, los opositores señalaban que esa institución tenía un déficit económico y que prácticamente estaba en quiebra, mientras que Abinader garantizó que “nunca le faltará” la cobertura a los afiliados de esa administradora de riesgos de la salud.

Doctor Santiago Hazim, exdirector del Senasa.Externa

Sin funciones también se encuentra, Víctor Castro, exdirector del Inabie, cuyo nombre había ocupado varios titulares en los medios de comunicación luego que desde la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP) se anularan unas 25 adjudicaciones realizadas por la institución en el marco del proceso de licitación pública para la confección y adquisición de zapatos escolares destinados a centros educativos públicos durante los períodos escolares 2025-2026 y 2026-2027, lo que llevó a Castro a señalar que por esa decisión alrededor del 40% de los estudiantes no recibirían la utilería escolar para el inicio del año 2025-2026.

Víctor Castro, exdirector del Inabie

Fuera del tren gubernamental también está el exvocero de la Presidencia, Homero Figueroa, quien ingresó a la estructura de comunicaciones del Gobierno junto con la llegada del mandatario.

El exvocero de la Presidencia, Homero FigueroaJorge Martínez

El exdirector del Conape, García Ramírez, por igual se encuentra sin funciones en el Poder Ejecutivo.