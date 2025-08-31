La Opret destina RD$358 millones en seguros contra daños

La Oficina para el Reordenamiento del Transporte (Opret) desembolsa cada año alrededor de RD$358.9 millones para cubrir sus pólizas de responsabilidad civil y seguro contra daños, contratadas con Seguros Banreservas.

La entidad informó a Listín Diario que este acuerdo se mantiene desde 2006, un año después de la creación de la institución mediante el decreto 477-05.

Primero, el seguro cubría a la institución en su fase de instalación, y a partir de 2008 se amplió con la incorporación de los primeros trenes de la Línea 1 del Metro de Santo Domingo durante las pruebas de vías férreas y sistemas electromecánicos.

Consultada sobre si tuvo que hacer uso de estas coberturas, la Opret confirmó que en diversas ocasiones recurrió a ellas.

Entre los casos mencionados figuran accidentes de tránsito que involucraron un autobús, una camioneta y un jeep, además de daños menores como rotura de cristales y abolladuras.

Uno de los siniestros más recientes ocurrió el 16 de septiembre de 2023, cuando dos trenes colisionaron entre las estaciones Mamá Tingó y Gregorio Luperón. El accidente dejó nueve personas lesionadas.

De acuerdo con reportes de prensa, el choque se atribuyó a violaciones a los protocolos de operación por parte de un conductor. No obstante, la Opret no especificó el monto asumido por la aseguradora en ese incidente.

Otro caso citado se remonta a septiembre de 2020, cuando se reclamó una indemnización por daños materiales en dos unidades de trenes, sin ofrecerse mayores detalles.

También se recordó el atentado perpetrado el 27 de octubre de 2014 en el Metro, que dejó 18 heridos y cuantiosas pérdidas. Por ese hecho, el responsable fue condenado a pagar 241,160.61 euros equivalentes a RD$12,202,726.36, en favor de la Opret por los perjuicios ocasionados a un vagón.

Pese a que la Opret no lo precisó en el documento entregado a este medio, cabe recordar que el pasado 14 de agosto se desprendió un plafón de aproximadamente cuatro metros cuadrados en la estación Rosa Duarte, perteneciente a la Línea 2 del Metro de Santo Domingo. El incidente se difundió en redes sociales, aunque no se reportaron personas lesionadas.

La institución aclaró mediante comunicado que el desprendimiento no afectó la estructura ni representó peligro para la seguridad de los usuarios; sin embargo, no especificó el costo de la reparación ni la causa del suceso.

Histórico de adquisiciones de vagones

Desde su fundación, la Opret incorporó 69 trenes de tres vagones cada uno, sumando un total de 207 vagones distribuidos en las líneas 1, 2A, 2B y 2C.

En 2006 se contrató la fabricación y puesta en marcha de los primeros 19 trenes para la Línea 1, que cuenta con 16 estaciones. Posteriormente, en 2018, se añadieron otros ocho trenes como parte del proyecto de ampliación de su capacidad de transporte.

A esta cifra se sumaron ocho más en 2021 y siete en 2022. En total, la Línea 1 dispone hoy de 40 trenes y 120 vagones.

En cuanto a la Línea 2A, en 2015 se incorporaron 15 trenes con 45 vagones, mientras que ese mismo año la Línea 2B recibió seis trenes con 18 vagones.

Para la Línea 2C, aún en fase de preparación, se contrató en 2023 la fabricación y entrega de ocho trenes (24 vagones), actualmente en proceso de despacho desde la fábrica.

La institución explicó que cada adquisición implica fabricación, pruebas iniciales, transporte internacional y ensayos de integración al sistema local antes de entrar en operación.

Precisó además que de los diez trenes contratados en 2022 para reforzar la Línea 1, aún faltan tres por recibir.

La institución, sin embargo, no reveló el monto total invertido en la compra de trenes y vagones desde sus inicios.