Al menos 8 fallecidos en accidente en La Otra Banda; las víctimas regresaban de actividad religiosa

Al menos ocho personas fallecidas y 12 resultaron heridas en un accidente múltiple ocurrido la noche de este sábado, en la comunidad de La Ceiba, en la carretera La Ceiba–Otra Banda, municipio Higüey.

El hecho se produjo cuando un camión recolector de basura, propiedad de una empresa privada, impactó una camioneta que transportaba a varias personas que regresaban de un servicio religioso. También impactó a una motocicleta.

De los fallecidos, fueron identificados Ingrid Yan Batiste, de 36 años; Milenor Yan, de 50 años; Youseka Yan Rimpel, de 19 años; Jael Lauf, de 35 años; Estefani Guraud, de 33 años; Rosalva Yanairís Castro Yan, menor de 13 años; y Florencio Hilario, de 58 años. Estos dos últimos fallecieron a causa de politraumatismo craneoencefálico mientras recibían atenciones médicas en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGENSA). Todas las víctimas son de nacionalidad haitiana.

De los heridos, siete continúan ingresados en el hospital local con trauma craneal, de tórax, de miembro inferior y lumbar.

Los lesionados fueron trasladados por unidades del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1 al Hospital Materno Infantil y al Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia, donde reciben atención médica.

De acuerdo con el informe de la Sección de Procedimientos de Accidentes de Tránsito de la Digesett-Higüey, el choque involucró un camión recolector de basura marca Mack, modelo LEU600, placa L497988, conducido por José Laurencio Severino, de 47 años; una motocicleta de datos desconocidos en la que viajaban dos personas; y una camioneta Toyota Tacoma, placa L004828, conducida por Shalmay Senson Agapito, de 58 años.