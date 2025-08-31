Hay un prófugo en el caso de la joven violada en Villa González, en Santiago

El Ministerio Público de Santiago informó que otra persona está involucrada en este crimen, con lo que serían siete los involucrados.

Hasta el momento se encuentran detenidos seis hombres acusados de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos, contra una joven de 21 años en Villa González,

De acuerdo a una nota de prensa, la persona que aún no ha sido capturada fue señalada como la que acompañó a Yamir Fernando Pérez Toribio alias "Ferrere" a una residencia junto a la víctima.

Los hombres le habrían prometido llevarla a un centro de salud y en su lugar la trasladaron a una residencia de la comunidad La Javilla, del municipio Villa González.

Hasta el momento el Ministerio Público no ha revelado el nombre de esta séptima persona involucrada en este hecho.

Las informaciones indican que la violación ocurrió en marzo, pero la víctima se enteró este mes de agosto tras la difusión de un video donde era abusada por estas personas, ya que no recordaba lo sucedido.

Los hombres la habrían colocado alguna sustancia en la bebida de la joven para cometer este crimen.

Las autoridades les han imputado cargos de violación sexual, asociación de malhechores y atentado sexual por medios electrónicos.

El Ministerio Público de Santiago también indicó que se investiga a las personas que se encontraban junto con la víctima en un establecimiento comercial, ubicado en Palmar Abajo en el citado municipio.

Por el caso se ha solicitado imposición de medida de coerción consistente en prisión preventiva y que el caso sea declarado complejo. Además autorización para determinar el IP de la primera persona que difundió las imágenes.

Los arrestados hasta el momento, además de Yamir Fernando Pérez Toribio son José Alfonso Rubiera Rodríguez, alías Fonso; Delfri de Jesús Rodríguez conocido como Yiyo; Edwin Manuel Castro Guzmán alías el Guaro; Javier Eduardo Núnez Toribio y/o Javier Núñez alías Bebé y Oniel Rafael Pichardo Martínez conocido como Contreras.