Dos ruidos un poco extraños en el Ministerio de Agricultura

Con poco más de un año de diferencia la gestión del ministro de Agricultura, Limber Cruz López, se ha visto envuelta en dos ruidos financieros sin que los mismos hayan permanecido en la opinión pública.

El 19 de junio de 2024, este funcionario participó en el programa Matinal, que se transmite por Telemicro, canal 5, en donde informó que esa institución financiaba vehículos y los entregaba a empleados para que sean puestos “al servicio del Ministerio”. Las compras se realizaban a través de en un dealer en la provincia La Vega, según se indicó en la entrevista.

Cruz expresó que estas compras se realizaban con dinero del presupuesto de esa entidad y se ponían a nombre de los empleados.

“Para hacer eso yo mando una solicitud al MAP (Ministerio de Administración Pública), le digo cuáles son las condiciones, quiénes son las personas que están autorizadas para eso, tiene un nivel de tal posición a tal posición, entonces el MAP lo aprueba y se mete al presupuesto”, dijo Cruz.

Ante esta información, Listín Diario solicitó a través de la Ley 200-04, de Libre Acceso a la Opinión Publica, cuántos vehículos había adquirido esa entidad desde el 16 de agosto de 2020 hasta el 16 de agosto de 2024 y la respuesta fue cuatro vehículos.

Cuando se cuestionó cuántos de estos vehículos fueron dados a empleados con la facilidad de pago, la respuesta fue que “ninguno”.

El pasado 22 de agosto, una persona ligada al Ministerio de Agricultura informó a Listín Diario que fueron detenidos Santiago Regalado, jefe de seguridad del Ministerio y el coronel Harel Katz, encargado del Departamento de Seguridad Militar, supuestamente ligados a desvíos de fondos.

De acuerdo a la fuente también se estaba investigando, el jefe del Gabinete del ministro Limber Cruz, Freddy Fernández y empleados del área financiera.

Ese mismo día, viernes, Agricultura emitió un comunicado en la que expresaba que “no tenemos ningún funcionario de nuestro ministerio detenido, o bajo investigación”, al tiempo de expresar que desde hace “dos semanas llevamos una investigación interna que involucra a miembros del departamento de seguridad y otro del área financiara, quienes están suspendido al servicio que ofrecen el Ministerio de Agricultura hasta que se clarifique el uso de los recursos asignados al departamento de seguridad”.

En la nómina de Agricultura existe una persona de nombre Santiago Vesalio Regalado Lamouth, nombrado como “seguridad”, con un sueldo neto de RD$80,000.00.

A pesar de que el nombre de Harel Katz no aparece en la nómina “seguridad militar”, en la lista de funcionarios, de la página web de esa entidad, se visualiza su nombre como coronel Harel Katz, encargado Departamento de Seguridad Militar, con la extensión 2081 y el correo harel.katz@agricultura.gob.do.

Sumado a esto, los nombres de Harel Katz y Santiago Vesalio Regalado Lamouth aparecen en el libro de banco de programas de apoyo a la producción desde el 2021 hasta 2025.

Para citar algunos ejemplos: En el “reporte de ingresos y egresos, correspondientes al mes de septiembre 2021, de las cuentas detalladas a continuación: Fondo Fomento Agropecuario, Programa apoyo a la Producción, Fondo Reponible Institucional”, se ven depósitos a Harel Katz.

En libro de banco de Del 01 al 30 de septiembre del 2021, en la cuenta del “Programa de apoyo a la Producción”, a través de la transferencia 36615, se especifica que Katz tenía un crédito de RD$135,000.00 y un balance de RD$23,758,052.09.

De igual forma, a través del “Programa de Apoyo a la Producción” con la transferencia 37979, se dice que Harel Katz tenía un crédito de RD$135,000.00 y un balance de RD$19,026,594.97.

Mientras que para ese mismo año, del 01 al 30 de junio del 2021, en el libro de banco del Ministerio, se especifica que a través de la transferencia 22071, Santiago Regalado tenía un crédito de RD$50,000.00 y un balance de RD$95,044,844.86. También con la transferencia 22868, del 11 de junio de 2021, se observa que este señor tenía un crédito de RD$50,000.00 y un balance de RD$86,383,299.83.

También del 1 al 31 de enero de 2025, con el “Programa de Apoyo a la Producción”, Santiago V. Regalado Lamouth, el 24 de enero, a través de la transferencia 3392, tenía un crédito de RD$106,000 y un balance de RD$5,725,856.34.

Mientras que el 28 de enero de 2025 con la transferencia 3332 Harel Katz, tenía un crédito de RD$252,000 y un balance de RD$5,365,856.34.

“Alguien de los que andaban conmigo hacían uso de lo que se les daba y lo repartían de manera desigual, no fue a Agricultura, no fue a mí no fue al gobierno, eso yo no lo acepto, porque si habían gente que andaban conmigo, siete días a la semana y le asignan X cantidad, y le X menos tanto, dietas y las cosas que se dan que son transparente porque es una nómina que se hace”, dijo el ministro durante LA Semanal.