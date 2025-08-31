Danilo espera que para el 2026 el PLD esté por encima del PRM y de cualquier fuerza política en RD

El expresidente de la República, Danilo Medina, aseguró que la población dominicana se equivocó votando en contra del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), debido a que la gente expresa, de forma espontánea, que cuando esa organización política gobernaba estaban mucho mejor.

Expresó que ante este sentir poblacional ese partido ha ido creciendo en el gusto popular, por lo que espera colocarse para el 2026 como la mayor fuerza política del país, por encima del Partido Revolucionario Moderno (PRM) y cualquier otra organización.

“La gente se está volcando de nuevo a buscar el Partido de la Liberación Dominicana, por eso estamos compitiendo por el primer lugar y mi esperanza es que el año que viene, a más tardar, ya el PLD esté encabezando la preferencia electoral de la República Dominicana, por encima del partido de gobierno y por encima de cualquier otra fuerza política nacional”, indicó en una actividad celebrada este domingo en Monte Plata.

Dijo, además, que las cifras que ha visto sobre esa organización política son nacionales y recogen el sentir de la población en su conjunto.

“Yo sé que estamos bien y que estamos subiendo en todas las capas sociales y también cuando se segmenta la población por edades, estamos muy bien, el PLD avanza y yo tengo la convicción de que vamos a gobernar de nuevo la República Dominicana”, aseguró.

A propósito de estas declaraciones, el también expresidente Leonel Fernández, dijo este sábado que la Fuerza del Pueblo se ha convertido en la primera fuerza política de la República Dominicana, incluso por encima del partido de gobierno.

Fernández cuestionó que en cuatro años, el partido oficialista, que alcanzó el poder con el 57% de los votos, haya descendido al segundo lugar, mientras la oposición encabezada por su organización asciende al primero.

“En el 2020 sacamos solos un 5% y con nuestros aliados un 9%, pero ahora pasamos a un 30% en el 2024, y en una encuesta que vi hoy en la mañana, la Fuerza del Pueblo es la principal organización política de la República Dominicana”, expresó.

En las elecciones de 2024, el presidente Luis Abinader y a la vicepresidenta Raquel Peña, continuaron en el poder con 2,507,297 votos, un 57.44%.

Leonel Fernández, como candidato de la Fuerza del Pueblo (FP), logró 1,259,427 votos, un 28.85% y Abel Martínez en el PLD obtuvo 453,468 votos para un 10.39% del favor del electorado.