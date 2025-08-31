Cinco niños en estado crítico tras accidente en Higüey; conductor da positivo a alcohol

Cinco niños y una adolescente están en unidades de cuidados intensivos, en condiciones de sumo cuidado, por los traumas recibidos en el accidente de tránsito ocurrido en comunidad de La Ceiba, en la carretera La Ceiba–Otra Banda, municipio Higüey, donde se reportan varias personas fallecidas. Las victimas regresaban de una actividad religiosa.

Mientras que una fuente reveló a Listín Diario que el conductor del camión recolector de basura que provocó el siniestro, dio positivo a la ingesta de alcohol. Se espera que las autoridades ofrezcan el informe oficial.

La gobernadora de La Altagracia, Daisy De Óleo de Bastardo, quien también es pediatra, dijo que tan pronto se informaron del choque del camión recolector de basurera con una motocicleta y la camioneta, donde iba un grupo de persona, convocaron a todos los médicos para dar las asistencias correspondientes.

La Gobernadora encabezó una rueda de prensa con las autoridades de los centros y todos los que intervinieron en las asistencias. Dijo que hay 19 personas involucradas en el accidente, cuatro fallecieron en el lugar y dos en el hospital.

Explicaron que en el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de La Altagracia (HGENSA), fueron llevados nueve personas y dos fallecieron mientras en el lugar y otros está. Siete permanecen ingresados, entre ellos una adolescente de 17 años que está entubada.

En el hospital Provincial Materno Infantil Nuestra Señora de La Altagracia, hay cinco niños, entre siete y 13 años, todos con politraumatismo, en la unidad de cuidados intensivos. Hay tres niños en condiciones de sumo cuidado.

El representante local de la Dirección General de Tránsito Terrestre ( Digesett), dijo que el conductor del camión recolector de basura, primero impactó una motocicleta, luego la camioneta.