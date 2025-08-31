Centro Educativo en Baní no inicia docencia por falta de plantel escolar

Los alumnos que conforman la Escuela Básica de Las Carreras, en Baní, no iniciarán este año escolar 2025-2026, debido a que el Ministerio de Educación no ha cumplido con su promesa de construirles el plantel que le prometieron en julio 2023.

Alumnos y docentes de este centro educativo tuvieron que finalizar los años escolares 2023-2024 y el 2024-2025 en aulas improvisadas como locales de una iglesia, un antiguo bar e incómodos y calientes furgones bajo la promesa de que para finales del pasado periodo escolar tendrían su plantel de enseñanza.

A tres años de haberles demolido la vieja infraestructura que albergaba esta escuela por más de 30 años, la Sociedad de Padres, Madres y Amigos de Escuela (APMAE), la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), filial Baní, y las organizaciones comunitarias, decidieron no iniciar la docencia al describir las condiciones como “infrahumanas” para los estudiantes y docentes. Los últimos 3 años escolares se han desarrollado bajo esas condiciones.

“Estamos demandando, para volver a las aulas, el reinicio de los trabajos de este plantel que llevan ya unos 6 meses paralizados, agilización de los mismos y la pronta terminación de nuestra escuela”, explicó la presidenta de la APMAE, Rossy Martínez.

Tanto Martínez como el presidente de la ADP, Gregorio Aybar, han asegurado que la paralización de los trabajos del nuevo plantel es debido a la falta de recursos económicos.

Hace una semana que se reunió la APMAE, la comunidad y ADP con una comisión de la Dirección de Infraestructura del Ministerio de Educación, informó Aybar, y prometieron que para este 15 de setiembre se empezarán a librar los recursos necesarios para el reinicio de los trabajos.

“Si es así, estaríamos convocando a clases para esa fecha; de lo contrario, los niños no regresarán a recibir docencia en esta situación tan caótica y tendríamos que iniciar, junto a la comunidad, otras acciones más enérgicas”, apuntó Aybar.

Historial

Los alumnos de la escuela básica de Las Carreras concluyeron la docencia en junio 2024, en las inclementes e improvisadas aulas que la comunidad, la APMAE y la Dirección del Centro Escolar tuvieron que habilitar para que los niños no perdieran ese año escolar.

Nivel actual de los trabajos del plantel que alojará Escuela de Las Carreras, en construcción desde hace 3 años.José Dicen

Listín Diario asumió esta demanda, junto a otros medios locales y nacionales, en amplios reportajes y en sus notas editoriales desde finales del año escolar 2023-2024 y, aún persisten las condiciones deplorables incluso 3 años después, sin que los alumnos de Las Carreras puedan recibir docencia en un plantel propio y en condiciones dignas.

Matrícula

Este centro educativo alberga para este año unos 400 estudiantes de los niveles Inicial, Básica y Primer Ciclo de Secundaria, en 18 secciones repartidas en aulas improvisadas en locales inadecuados compuestos por locales de un viejo bar, un solar prestado y en unas 10 aulas móviles de 5 furgones (dos aulas cada uno), que dispuso el Ministerio de Educación para concluir el recién finalizado periodo escolar 2024-2025.

Para el presente año, esta escuela demanda otras 4 aulas, un total de 22, debido al crecimiento de la matrícula en los estudiantes de nuevo ingreso, según indicó la dirigente Martínez.