Sábado con pronóstico de aguaceros y posible granizada en algunas provincias

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) en horas de la tarde y las primeras horas de la noche de este sábado se estarán presentando concentraciones nubosas generadoras de aguaceros moderados a fuertes con tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en distintas provincias.

Esto será especialmente hacia La Altagracia, Hato Mayor, El Seibo, Samaná y María Trinidad Sánchez. Santo Domingo, Monte Plata, La Vega, Azua, Santiago, Santiago Rodríguez, Elías Piña, San Juan, Dajabón, Valverde, Monseñor Nouel, Sánchez Ramírez, Puerto Plata y Espaillat, producto de la incidencia de una vaguada en los niveles alto de la troposfera y los efectos locales calentamiento diurno y orográfico.

“Para mañana domingo, la vaguada habrá salido de nuestra área de pronóstico, dando paso a la incidencia de un sistema anticiclónico que empezará a disminuir las lluvias en gran parte del país, observándose un ambiente bastante caluroso. No obstante, debido al calentamiento diurno y la interacción del viento con la orografía se generarán aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento hacia provincias del noroeste, la Cordillera Central y la zona fronteriza en horas de la tarde”.

Mucho calor

El verano es la época del año donde las temperaturas son más calurosas, en tal sentido desde el Indomet exhortamos a la población a ingerir suficientes líquidos para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor insolación sin protección entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m. Además, tenga presente que los niños y envejecientes son más susceptibles a sufrir los efectos de estas altas temperaturas.

Onda tropical con posibilidad de desarrollo

El Indomet pronostica que una onda tropical emergerá fuera de la costa oeste de África este domingo y encontrará algunas condiciones para desarrollarse lentamente cuando transite por aguas del Atlántico Central la próxima semana. Se prevé una probabilidad de 30 % en los próximos 7 días para convertirse en un ciclón tropical.