Partido Camino Nuevo tiene cinco días para desmontar vallas promoviendo a Omar Fernández

La Junta Central Electoral (JCE) le otorgó un plazo de cinco días hábiles, a partir del viernes 29 de agosto, al partido Camino Nuevo para que retire las vallas publicitarias colocadas en diferentes puntos del gran Santo Domingo promoviendo la imagen del senador del Distrito Nacional, Omar Fernández, a quien le habían ofrecido la candidatura presidencial de la recién reconocida organización política.

Mediante un acto de alguacil, el órgano electoral señaló que esas vallas son consideradas como un acto de propaganda electoral anticipada, prohibida por las leyes electorales que rigen el sistema político dominicano.

“Las organizaciones partidarias únicamente pueden realizar actividades de carácter institucional que respeten el marco constitucional y legal, siempre que no constituyan actos anticipados de precampaña o campaña electoral”, reseña la intimación.

En caso de que las vallas no sean retiradas, la JCE procederá al “retiro forzoso” de las mismas con el auxilio de la Policía Militar Electoral y en coordinación con las alcaldías de las localidades correspondientes.

“En este caso, el retiro se deberá documentar mediante el levantamiento de actas de verificación y la elaboración de un informe al Pleno de la Junta Central Electoral, sin perjuicio de las consecuencias jurídicas (multas, retención de fondos públicos, entre otras) que puedan derivarse en contra del referido partido, en el marco de un proceso sancionador electoral, conforme las disposiciones del Reglamento que crea el Procedimiento Administrativo Sancionador Electoral y las Leyes núms. 33-18, de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos y 20-23, Orgánica de Régimen Electoral”, señala el documento.

Las vallas de Camino Nuevo, presidido por Eglenin Morrison, fueron colocadas a pesar de que Omar no aceptó el ofrecimiento de esa organización política, manifestando que estaba concentrado en su labor como senador del Distrito Nacional.