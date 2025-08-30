Leonel Fernández: Fuerza del Pueblo es la principal organización política de la República Dominicana

El expresidente de la República y presidente de la Fuerza del Pueblo (FP), Leonel Fernández, reveló este sábado que su partido se ha convertido en la primera fuerza política de la República Dominicana, al citar encuestas recientes que sitúan a la organización opositora por encima del oficialismo.

En un encuentro donde se juramentaron unos 50 especialistas de la salud en la provincia La Vega, El exmandatario cuestionó que en apenas cuatro años, el partido oficialista, que alcanzó el poder con más del 50% de los votos, haya descendido al segundo lugar, mientras la oposición encabezada por su organización asciende al primero.

“En el 2020 sacamos solos un 5% y con nuestros aliados un 9%, pero ahora pasamos a un 30% en el 2024, y en una encuesta que vi hoy en la mañana, la Fuerza del Pueblo es la principal organización política de la República Dominicana”, expresó.

Fernández criticó con dureza las precariedades actuales que afectan a la población, entre ellas los prolongados apagones, la escasez de agua y la deficiente recogida de basura en los barrios.

“Un país que había resuelto el problema eléctrico hoy vive apagones de hasta ocho horas diarias. Cuando usted combina la falta de luz con la falta de agua, y que vuelvan los camioncitos a repartir agua en los barrios, además de la acumulación de basura, uno se pregunta hacia dónde vamos. Eso es un retroceso”, denunció.

El líder opositor aseguró que ese deterioro en los servicios básicos ha generado un creciente malestar social, el cual, según dijo, se refleja en el apoyo que recibe su partido en las encuestas nacionales.

JURAMENTACIÓN

Durante la juramentación donde más de 50 profesionales de la salud se integraron a su partido en la provincia de La Vega, Fernández recordó que en 2010, bajo su mandato, se promulgó una Constitución que definió a la República Dominicana como un Estado social y democrático de derecho, lo que implica la obligación del gobierno de garantizar servicios básicos como salud, educación, vivienda y agua potable.

“Un país no puede desarrollarse si su gente no tiene salud. La salud no es un privilegio, es un derecho fundamental que el Estado debe asegurar”, subrayó.

Fernández explicó que uno de los mayores obstáculos que enfrenta el país para cumplir con estos derechos es el bajo nivel de ingresos fiscales.