Incautan 120 paquetes de cocaína en Puerto Caucedo con rumbo a Londres

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó este sábado del decomiso de un alijo de 120 paquetes de cocaína ocultos en contenedores de bananos en el Puerto Multimodal Caucedo, ubicado en el municipio de Boca Chica.

Las autoridades informaron que el hallazgo ocurrió tras un operativo de inspección y verificación de múltiples contenedores dando con imágenes "sospechosas" en uno de ellos.

La DNCD señaló que la sustancia ilícita estaba contenida en cinco bultos, que a su vez tenían dentro paquetes forrados en plástico transparente y de color negro.

Según el informe, la carga de bananos contaminada con el narcótico iba rumbo a Londres, Inglaterra.

Además de la sustancia, las unidades operativas ocuparon tres aparatos GPS y dos precintos de seguridad clonados, utilizados para resguardar las cargas de los contenedores.

El Ministerio Público y la DNCD informaron que iniciaron una investigación para arrestar y poner a disposición de la justicia a los integrantes de esta red de narcotráfico internacional, cuyo modo operativo es utilizar los puertos del pais para traficar con sustancias narcóticas a Estados Unidos y Europa.

Los paquetes de presunta cocaína fueron enviados bajo cadena de custodia al Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) para los fines correspondientes.