Gobierno entrega 46 millones y 55 títulos provisionales de propiedad a parceleros de Monte Grande

Durante un acto encabezado por el ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), entregó RD$ 46 millones de pesos a más de 60 parceleros como indemnización de la zona de influencia del proyecto Presa de Monte Grande.

Asimismo, fueron entregados 55 títulos provisionales de propiedad a igual número de productores del proyecto, “cumpliendo el compromiso asumido por la administración de Gobierno del presidente Luis Abinader de contribuir con el desarrollo social y económico de los comunitarios del proyecto Monte Grande”, de acuerdo a Ignacio Paliza y el director del Indrhi, Olmedo Caba.

Paliza, aseguró que Abinader cumplirá con todos los compromisos asumidos en Monte Grande, tales como las obras complementarias que aún están pendientes.

“Y las obras complementarias en proceso de desarrollo no tienen un sentido más que para poder organizar a la naturaleza cuando con sus fuerzas sus ríos, afluentes impactan aguas abajo de lo que hoy es la presa, un sinnúmero de comunidades en su trayecto”, dijo el ministro.

Mientras que el director del Indrhi, expresó que se “está avanzando” para en breve momento continuar con el pago de los parceleros de Monte Grande.

“Con esta partida, hemos entregado beneficios para los productores agrícolas, aproximadamente 587 millones de pesos, pero, además, en el día de hoy estamos entregando 46 millones amas de 60 beneficiarios”, dijo Olmedo Caba.

En tanto, director ejecutivo del Instituto Agrario Dominicano (IAD), Francisco Guillermo García, frente al temor por el proceso de fusión de la institución, aseguró que se mantendrá trabajando en los problemas que hay con los terrenos y la titulación definitiva.

Dijo que los títulos de propiedad impactan de manera positiva a más de 300 familias y que los mismos pertenecen al Proyecto AC-627 Monte Grande, que incluye unas 550 tareas destinas a siembra de plátanos y de otros cultivos.

Palabras de agradecimiento, tuvieron a cargo de la señora Altagracia Castillo, mientras la Gobernadora de Azua, María Minerba Navarro, expresó que los títulos representan una gran inversión para las familias beneficiarias, representando estabilidad y bienestar social y económico.

El acto contó con la presencia de la senadora azuana, Lía Díaz; la Gobernadora de Barahona, Oneida Feliz; el director de la Unidad Técnica Ejecutora de Proyectos de Desarrollo Agroforestal (UTEPDA), Frank Alejandro Herasme y otras autoridades.