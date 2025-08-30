Dominicanísimo 2025 distingue a empresas y personalidades

Figuras del arte, el deporte, la comunicación y del empresariado fueron reconocidas en la premiación “Dominicanísimo 2025”, que se llevó a cabo la noche del jueves en el lujoso hotel Omni, con mucha organización, emoción y sentimientos cargados de patriotismo y orgullo dominicano.

En la gala, LISTÍN DIARIO fue premiado como Ícono Dominicano y la estatuilla fue recibida por el periodista Miguel Franjul, director del periódico de 136 años de fundación en República Dominicana.

El Big Papi, David Ortiz, resultó con el principal galardón de la entrega, con el de “Excelencia a la Patria: Gran Dominicanísimo 2025”, en una velada, donde 35 criollos sobresalientes en diversas áreas, fueron valorados por su trayectoria y sacrificio.

Un potente audio, estremeció cinco minutos antes, avisando con “voz en off” la llegada del evento, repitiendo la expectativa tres y un minuto antes, lograron el efecto de volcar la atención al escenario previo al opening, dando paso a los presentadores Mariela Encarnación, Greicin Martínez y Julio Clemente, quienes se lucieron en escena.

Santiago Matías padre, organizador de La Gala, abrió, indicando que “la razón de ser de Dominicanísimo es celebrar lo mejor de nuestro país, su gente, su talento, su espíritu indomable, al indicar que hay heridas que no se cierran” (en referencia a la tragedia que dejó 236 muertos en el Jet Set), por lo que este año no solo era: “Alegría y orgullo, sino memoria y resistencia”, con impactante documental donde pasaron uno por uno los nombres de las víctimas.

José Antonio Molina, Alicia Ortega y Miguel Franjul en la gala en Boston.Florentino Durán

El segmento inicial con Santiago Matías (Alofoke), ganador del galardón Self Made Icon Award, no contó con su presencia, empero sí motivado por los méritos “como joven nacido del barrio, que convirtió micrófono y cámara en puente de sueños, con millones de seguidores, premios y artistas proyectados al mundo, que hizo de la cultura urbana un imperio y creó La Casa de Alofoke, el reality más exitoso de Latinoamérica”. La producción de Alberto Zayas y Chiqui Hadad, estuvo a la altura y experiencia de ambos, sin desperdicios; entregando estatuillas con la figura del patricio Juan Pablo Duarte y en el fondo del escenario a personalidades como Frank Elías Rainieri; la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía; el empresario artístico Vidal Cedeño; el músico José Antonio Molina, por su excelencia musical; el escritor Junot Díaz, por su trayectoria; Francis Concepción, JBS Corporation y el estela ex-GL, Nelson Cruz. El productor Iván Ruiz, director de RTVD, y la presentadora de Telemundo, Carmen Martínez, hicieron entrega a la periodista Alicia Ortega del Grupo SIN como “Excelencia en la comunicación”; mientras que Jatnna Tavárez y Ariel Santana le entregaron a Zoila Puello por su trayectoria en la comunicación. Marianne Cruz; Wilmer Robert por su rap; Saul Mena, como orgullo de la diáspora, y el senador Carlos Gómez también fueron reconocidos.

Otros galardones

Estatuillas también recibieron las cantantes Milly Quezada, “Trayectoria en el arte”; Zulinka Pérez, Premio al Coraje; Juan de la Rosa, Yadire Nova Salcedo, el coronel Sonny Cedepa, agregado policial en Providence, originario de la Policía Nacional, por su liderazgo; la representante estatal Estela Reyes; Marcos Devers, por su liderazgo; Fernando Villalona como “Leyenda Dominicanísima” y Lisette Guzmán.

El empresario Frank Elías Rainieri, CEO del Grupo Punta Cana, al recibir en Boston un reconocimiento durante la premiación.Florentino Durán

El exembajador de los Estados Unidos en la República Dominicana, James-Wally-Brewster, recibió estatuilla por “Friend Forever” y Alberto Vasallo; mientras que Barak y Juan Carlo, de Tercer Cielo, participaron en lo musical, mientras Rafael Guzmán de Cibao Atlantic, y Laura Guzmán, de Ruiz, formalizaron la entrega a la alcaldesa Carolina Mejía.

Un legado

Carlos Bonilla, ministro del Ministerio de Vivienda y Edificaciones (Mived) entregó el galardón a LISTÍN DIARIO como “Ícono Dominicanísimo 2025”, que recibió Miguel Franjul.

“Las huellas luminosas dejadas por el LISTÍN, con un legado de 136 años, sostienen la identidad, la cultura y la memoria histórica dominicana”, expresó Bonilla.

Miguel Franjul, agradeció en nombre de la empresa y todo su personal el reconocimiento. Recordó que los 10 millones de visitas de todo el mundo, quienes se enteran de lo que ocurre en la República Dominicana, leyendo el LISTÍN DIGITAL, es de por sí un reconocimiento a la credibilidad y trayectoria del decano fundado el 1 de agosto de 1889. También felicitó a los organizadores y toda la comunidad de Lawrence, Boston y Massachusetts.

“Big Papi” agradece

En unas emotivas palabras de agradecimiento por el principal galardón de la premiación, el célebre David Ortiz agradeció a su padre y su madre, así como a los organizadores Matías Radio Network, y admitió que su cercanía a Dios “es lo mejor que le puede ocurrir a un ser humano, en estos tiempos de convulsiones en todo el mundo”.