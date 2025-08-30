Apagones y aumento de servicio eléctrico provoca quejas en los usuarios

Con la llegada de los calurosos meses de verano en el país, de manera inevitable se registra también un aumento en el consumo de la energía eléctrica para combatir las elevadas temperaturas que calcinan a los dominicanos.

A la reciente ola de interrupciones en el servicio de electricidad que han generado protestas entre la población, se suman las denuncias de las altas facturas en el servicio, pese a la inconstancia en hogares y negocios.

“Yo tenía una factura de RD$3,600 donde en mi casa solamente hay dos abanicos y una nevera. Entonces, yo he hecho mucho la reclamación por la app, pero nunca me la bajan y yo la comencé a hacer desde que me la subieron a RD$1,200”, explicó Madeline, residente en Las Caobas, Santo Domingo Oeste, mientras relataba que sufría de apagones con una duración de hasta seis horas.

Aclaró que en un principio se mantenía pagando entre RD$850 y RD$900, pero en unos meses le aumentó hasta RD$1,000 y RD$2,000 más hasta llegar al costo actual. Preocupada, no descartó que para final de año pueda llegarle a sumas inaccesibles para su bolsillo.

De manera similar, pero con varios kilómetros de distancia, Víctor Núñez comentó que hace dos meses pagaba un monto de RD$6,000, pero ahora las facturas le llegan en RD$14,000. Al reclamar en la Empresa Distribuidora de Electricidad más cercana, la respuesta fue que el uso constante de aparatos para regular las temperaturas provoca el incremento de los recibos en el servicio.

Sin embargo, señaló que esta variante se presenta de manera excesiva para sus gastos y no descartó realizar reclamos para una próxima.

A este pensamiento se unió otro residente de Las Palmas, quien, aunque aclaró que cuenta con el Bonoluz, los últimos cobros que realizó le parecen desmesurados para lo que retribuía en un principio.

Protestas

Como consecuencia de estas persistentes interrupciones en la electricidad, ciudadanos se amotinan en huelgas y protestas para exigir que sea restablecido este servicio básico a su horario regular.

Comunidades ubicadas en el Distrito Nacional, Santo Domingo Este y Oeste expusieron que se mantienen a oscuras por más de 10 horas, calificándolo de irrazonable.

Con marchas pacíficas y quemas de neumáticos, las comunidades en diferentes regiones protestan para visibilizar su voz y mostrar su descontento.

La luz al final del túnel

En días recientes, el presidente Luis Abinader se pronunció contra los apagones y explicó que se debe a la tardanza en la entrada de 600 nuevos megavatios al sistema, al incremento de la demanda provocado por las altas temperaturas y a la presencia de sargazo que ha afectado la operación de plantas como Punta Catalina.

Aseguró que el gobierno continúa “haciendo todo lo posible” para solucionar el disgusto poblacional.

Mientras tanto, Celso Marranzini, presidente del Consejo Unificado de las Empresas Distribuidoras de Electricidad (CUED), prometió en el programa El Día, transmitido por Telesistema, canal 11, que el problema estará subsanado para finales de este año.