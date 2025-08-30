Ambientalistas sostienen que la Barrick Gold y Cormidom son un "riesgo para el agua potable"

Ambientalistas dominicanos afirmaron que el agua que consume la población se ve afectada por la actividad de empresas mineras en el país. La declaración se produjo durante el primer "Congreso Ciudadano Nacional por el Agua y la Vida", celebrado este sábado.

Previo al inicio del simposio realizado en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), un grupo de ambientalistas se concentró con pancartas que reseñaban los efectos negativos producidos por la minería en RD.

"Sí a la vida", "El agua es un tesoro y vale más que el oro", "Fuera Barrick Gold, fuera la Barrick asesina", "No queremos planta asfáltica"; son algunas de las consignas con las que los manifestantes expresaron su malestar por las acciones de la minería.

Desde Cotuí, San Cristóbal, Dajabón y otros puntos del país, los convocantes se han movilizado para abogar y hacer un llamado a la atención de las autoridades debido a los daños ecológicos y la contaminación que, según denuncian, genera el depósito de residuos mineros que pretende construir Barrick Pueblo Viejo, en la provincia Sánchez Ramírez.

Fernando Peña, miembro del Observatorio Político Público de Cuba, destacó que el objetivo del congreso es orientar a la población sobre los efectos de producción en el agua.

"Queremos lograr una gran unidad de todo el país, de toda la ciudadanía para construir una respuesta a un proceso de daño y de muerte que impone la minería metálica y que impone la minería en sentido general", dijo.

Manifestantes expresan su postura mediante pancartas.Raúl Asencio

Además, explicó que, con la minería, acaban con los ríos, desbaratan las cuencas secas, y dañan espacios como la Cueva del Pomier y las costas. Así como aumentan los niveles de contaminación y destrucción de la propia naturaleza.

Al referirse a las presas de cola, indicó que el peor de los desastres mineros que se hayan producido en el planeta Tierra se está provocando por la empresa Pueblo Viejo Dominicana Corporation (Barrick Gold) y Corporación Minera Dominicana en la minería metálica (Cormidom).

Por lo que indicó durante la apertura al congreso, existen indicios en localidades como Monte Plata, Yamasá y La Vega de los daños del agua producto de la minería.

"El río Yuna, está demostrado, el lago de la presa de Atillo, que es el lago más grande de agua dulce del Caribe, está ahí absolutamente contaminado, dañado por Barrick Gold, dañado por la contaminación, por todas esas empresas mineras", explicó.

Sobre el congreso

El "Congreso Ciudadano Nacional por el Agua y la Vida" se está llevando a cabo en la UASD este sábado.

Es un simposio dirigido al público general y de forma gratuita. El mismo cuenta con la participación de ambientalistas nacionales e internacionales.

El encuentro dio inicio a las 9:00 de la mañana y culminará a las 4:00 de la tarde.