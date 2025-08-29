Viernes de lluvias locales y mucho calor; las temperaturas podrían alcanzar los 35 °C

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) prevé que para este viernes se produzcan intensas lluvias hacia el interior del país producto de una vaguada y la humedad dejada por el paso de una onda tropical.

En su último boletín meteorológico, el organismo informó que en horas de la mañana se podrían presentar lluvias pasajeras en Santo Domingo, San Cristóbal, La Altagracia, La Romana, San Pedro de Macorís, Peravia, Azua, Barahona y Pedernales.

Por otro lado, en horas de la tarde, las precipitaciones podrían ser en forma de aguaceros moderados a fuertes acompañados de tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles granizadas en La Vega, San Juan, Elías Piña, Dajabón, Santiago Rodríguez, Valverde, Puerto Plata, Santiago y Azua.

Para el sábado, se esperan aguaceros locales en zonas de Monte Plata, Santo Domingo, Hato Mayor, El Seibo, La Altagracia y La Romana.

El oleaje se mantiene en condiciones normales.

Onda tropical en el Atlántico

El Indomet señaló que una onda tropical emergerá fuera de la costa oeste de África el próximo domingo, con condiciones para desarrollarse lentamente cuando pase por aguas del océano Atlántico la próxima semana. Este fenómeno tiene una probabilidad del 20 % de convertirse en un ciclón tropical en los próximos siete días.

Temperaturas calurosas

El organismo enfatiza que las temperaturas seguirán calurosas, por lo que recomienda a la población ingerir suficientes líquidos para mantener la hidratación, usar ropa ligera de colores claros, buscar lugares frescos y ventilados, evitar los periodos de mayor exposición al sol sin protección entre las 11:00 a. m. y 4:00 p. m.

La temperatura mínima se situará entre 22 °C y 24 °C, mientras que la máxima entre 33 °C y 35 °C.