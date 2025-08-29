Inauguran fiscalía comunitaria de La Guáyiga

La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, inauguró este viernes la Fiscalía Comunitaria de La Guáyiga, la segunda de las 24 que se propone instalar su gestión.

De acuerdo a nota de prensa, estas fiscalías se instalarán “atendiendo a criterios relacionados con el mapa de calor de la criminalidad de las demarcaciones seleccionadas, su población registrada por el censo y sus dificultades de acceso a la justicia”.

Reynoso recordó que el Consejo Superior del Ministerio Público aprobó la instalación de las fiscalías comunitarias siguiendo un modelo digno, en su estructura física y en su operatividad, que garantice la dignidad de la persona.

La primera se puso en funcionamiento en Sosúa, Puerto Plata, y la próxima será en Boca Chica, Santo Domingo.

Reynoso resaltó que las fiscalías comunitarias, además de perseguir el delito, operarán como una puerta de búsqueda de soluciones alternativas a los conflictos en las comunidades.

“No es solo es perseguir y judicializar, nosotros también tenemos como parte esencial la mediación comunitaria, buscar soluciones sin tener que llegar a la violencia, la solución pacífica de los conflictos debe ser desde ahora, en La Guáyiga, la línea a seguir”, sostuvo.

Ubicada en el Kilómetro 22 de la carretera Hato Nuevo, en la edificación número 56, la Fiscalía Comunitaria de La Guáyiga contará con el personal necesario para ofrecer el servicio.

Entre su personal incluirá tres fiscales para la atención de los casos, un coordinador encargado de supervisar los procesos y un abogado de apoyo. También, áreas de recepción para orientar a los usuarios, sala de espera, dos salas de denuncias para garantizar privacidad y comodidad y áreas administrativas para la gestión interna.

En el caso de la de la Guáyiga tendrá una unidad de atención a violencia de género.

Entre los invitados a la inauguración estuvieron Faride Raful, ministra de Interior y Policía; el mayor general Ramón Antonio Peralta Guzmán, director de la Policía Nacional; el procurador adjunto Wilson Camacho, director general de Persecución del Ministerio Público, y Edward López, fiscal titular Santo Domingo Oeste, y Mirtha Elena Pérez (la Popi), directora distrital de La Guáyiga.

El acto fue bendecido por el sacerdote Tulio Matos, de la parroquia San José de la Guáyiga, quien valoró la fiscalía comunitaria como “un paso vital para la protección de los derechos de todos los ciudadanos y para la promoción de una convivencia más armoniosa”.