Anuncian galardonados de los Premios Fundación Corripio 2025

La Fundación Corripio anunció este jueves los ganadores de la XV edición de los Premios Fundación Corripio, el cual reconoce la trayectoria de personalidades e instituciones que contribuyen al desarrollo cultural y social del país.

El acto realizado en la sala Manuel Rueda de la Fundación, estuvo encabezado por José Luis Corripio Estrada, presidente de la Fundación Corripio, Ana Corripio de Barceló, miembro, José Alcántara Almánzar y Juan Daniel Balcácer, asesores de la entidad.

El anuncio de los galardonados para los Premios Fundación Corripio 2025 fue hecho por Corripio de Barceló, quien destacó las cualidades y el trabajo de los elegidos.

El acto de premiación se llevará a cabo el martes 18 de noviembre de 2025, a las 7:00 p.m. en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito.

Milton Ray Guevara, expresidente del Tribunal Constitucional, fue anunciado como ganador del Premio Fundación Corripio en Ciencias Sociales y Jurídicas, categoría “Derecho Constitucional”.

Del jurista fue destacada su fecunda trayectoria durante más de cuatro décadas de ejercicio profesional en el ámbito constitucional y académico, su destacada producción intelectual y sus aportes en los procesos de reforma que dieron origen al Consejo Nacional de la Magistratura, a la Constitución de 2010, y su legado como primer presidente del Tribunal Constitucional de la República Dominicana.

El periodista José Jairon Severino Duarte recibirá el Premio Fundación Corripio en Comunicación, categoría “Periodismo Económico”, por su sólida formación en economía y negocios, su profesionalidad y consistente trayectoria en medios especializados donde ha sido director-fundador, y por haberse desarrollado en los nuevos lenguajes de las plataformas digitales.

El doctor, Jorge Gerardo Marte Báez, fue seleccionado como Premio Fundación Corripio en Ciencias Naturales y de la Salud, categoría “Neumología”.

Este galardón le será otorgado por “su excelente ejercicio profesional y académico al servicio de la medicina dominicana, especialmente en el área de neumología y de medicina interna, conjugando excelencia clínica y admirable liderazgo en la formación de nuevas generaciones de profesionales de la salud”.

El artista de la danza, maestro y coreógrafo, Edmundo Poy, fue elegido como Premio Fundación Corripio en Arte, en la categoría “Danza Contemporánea”.

Poy fue descrito como el creador, gestor y propulsor de la danza contemporánea en nuestro país. “Por su dilatada experiencia como bailarín y coreógrafo de varias generaciones, propiciando fecundos encuentros entre jóvenes artistas de la danza”.

Asimismo, el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), fue homenajeado con el Premio Familia Corripio Alonso, por brindar un servicio integral de alta calidad en la evaluación, diagnóstico y tratamiento terapéutico a niños y niñas hasta los doce años de edad con trastorno del espectro autista, síndrome de Down y parálisis cerebral, con el objetivo de ayudarles a alcanzar el máximo desarrollo de sus potencialidades y facilitar su efectiva integración educativa y social.

Tras darse a conocer los galardonados, José Luis Corripio Estrada contactó a cada uno de ellos por vía telefónica, y les informó la buena noticia.

Los homenajeados recibieron el anuncio con alegría y agradecimiento. En una llamada con Corripio Estrada, Ray Guevara manifestó “me has dejado sin palabras porque yo realmente no esperaba, ni pensaba, pero todas las cosas que tú me has dicho me hacen sentir el hombre más feliz del mundo. Yo sé que tú eres un hombre muy exacto en las cosas, desde una agudeza de espíritu y de juicio que yo siempre te lo he ponderado”.

De igual forma, Jairon Severino Duarte agradeció a la familia Corripio y al jurado por valorar su trabajo, así como también expresó su agradecimiento al director del periódico Listín Diario, Miguel Franjul.

Además, el director del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) Henry Rosa Polanco, expresó su satisfacción por el reconocimiento, y envió sus bendiciones a la familia Corripio.

En el acto estuvo presente el empresario, Manuel Corripio, así como también miembros del jurado de los Premios Fundación Corripio, estos son: Iván González Vidal e Igor Bassa Kury, jurados del Premio en Ciencias Naturales y de la Salud; José Chez Checo y Héctor Luis Martínez, jurados del Premio en Ciencias Sociales y Jurídicas; Carlos Veitía, director artístico y general del Teatro Nacional, y Josefina Miniño, maestra y bailarina profesional, jurados del Premio en Arte, entre otros.