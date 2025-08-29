Un año de prisión preventiva para hombre que descuartizó a su hermana en Mao

El tribunal de la oficina judicial de Servicios de Atención Permanente de Valverde impuso un año de prisión preventiva contra Juan José Guerrero Quezada, quien asesinó y descuartizó a su hermana el pasado 24 de agosto, en un hecho que ha consternado a la comunidad Los Restauradores, ubicada en Mao, provincia Valverde.

La víctima fue identificada como Mildred Estefanía Guerrero Quezada. Tenía 35 años.

El imputado deberá cumplir preventiva en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de Mao.

Según el informe oficial, Juan José, de 33 años, había sostenido una discusión con Mildred en su casa momentos antes de provocarle múltiples heridas de arma blanca en el tórax, cuello y abdomen.

Luego de cometer el hecho, Juan José introdujo parte del cuerpo de su hermana en cubetas y en una olla que entró en el horno de una estufa con la intención de cremarlo.

En horas de la noche, el imputado salió del lugar llevándose documentos personales y el teléfono celular de Mildred, así como la llave de su apartamento, una pasola y una jaula con periquitos.

Luego, según detalla la instancia, Juan José vendió el celular de su hermana por RD$1,000 y los periquitos a una veterinaria de la zona.

Los fiscales señalan que Juan José había ido cuatro veces a la vivienda de su hermana, esta última vez fingió haber encontrado el cuerpo sin vida con un "estruendoso grito" que alertó a los vecinos, quienes al ver la escena llamaron al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

La solicitud de medida de coerción formulada por la fiscal litigante Joselin Checo fue acogida por el juez Julio César Araujo.

La instancia fue presentada por los procuradores fiscales de Valverde Víctor Manuel Mejía (titular) y Domingo Tejada, quienes otorgaron al caso la calificación jurídica de violación a los artículos 295, 296, 297, 298, 302, 303 y 309-2 del Código Penal dominicano.