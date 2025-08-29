Alcaldía de Lawrence distingue a un grupo de dominicanos

En el marco de un evento celebrado ayer en el lujoso hotel Omni, Brian A. DePeña, el alcalde de Lawrence, en el estado de Massachusetts, entregó una proclamación oficial a 26 personalidades dominicanas en reconocimiento a sus contribuciones y trayectoria.

El alcalde resaltó la creciente influencia de la comunidad dominicana en el área de Boston, calificándola como un fiel testimonio de su trabajo, esfuerzo y dedicación.

Durante el evento, que sirvió de antesala a los premios “Dominicanísimo 2025”, DePeña entregó una proclamación y el libro “Brian A. De Peña; Biografía de un líder” a cada uno de los galardonados.

Entre los homenajeados se encontraban figuras destacadas de diversos ámbitos, como el senador Carlos Gómez, el maestro José Antonio Molina, Frank Elías Rainieri, del Grupo Punta Cana, y personalidades del deporte y el entretenimiento como David “Big Papi” Ortiz, Nelson Cruz y Milly Quezada.

Mención especial a Miguel Franjul

El alcalde DePeña hizo una mención especial al periodista dominicano Miguel Franjul.

En la proclamación, DePeña destacó la trayectoria de Franjul y lo reconoció como una de las voces más “respetadas y confiables de la República Dominicana”.

La alcaldía de Lawrence honró al periodista por su “vida dedicada al periodismo y la comunicación”, su compromiso con la verdad y la defensa de la democracia.

El documento, firmado el 28 de agosto de 2025, resalta que su legado “trasciende medios y generaciones” y lo califica como un “referente de integridad, liderazgo y responsabilidad cívica”.

Otros homenajeados

La lista de los 26 reconocidos incluyó también a Marianne Cruz, el empresario Vidal Cedeño, Fernando Villalona, Grupo Barak, Gary de Arriba (Andariego), Saúl Mena y la periodista Alicia Ortega, de SIN. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, y otras figuras como James “Wally” Brewster, Zulinka Pérez, Junot Díaz, Selineé Méndez y Carlos Bonilla también fueron distinguidos.

Al evento asistieron invitados especiales, como el productor de televisión de “El Show del Mediodía”, Ángel Laureano, director de Color Visión, Jatnna Tavárez y líderes comunitarios y políticos de la región de Nueva Inglaterra.

El alcalde De Peña resaltó las estadísticas y el posicionamiento de la comunidad dominicana frente a otras, indicando que no debe llamarse “Diáspora”, sino “Comunidad Dominicana”, porque este último término es el que le corresponde por la incidencia y los aportes que han logrado los dominicanos.

El alcalde citó la realidad de que, de los nueve concejales que tiene la ciudad, ocho son dominicanos.

También mencionó que el 87% de las inversiones inmobiliarias son realizadas por dominicanos y que de 40 senadores en Estados Unidos, solo dos son latinos y uno de ellos es dominicano.