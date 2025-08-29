Decretos: Abinader designa directores de Desarrollo Fronterizo, PROMESE/CAL y Zoológico Nacional

El presidente Luis Abinader emitió los decretos 475-25 y 493-25, con los que designó a nuevos titulares en la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF), el Parque Zoológico Nacional Arq. Manuel Valverde Podestá y del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).

Con el decreto 475-25, Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna fue designado director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

Asimismo, Nayib Emilio Aude Díaz fue nombrado director del Parque Zoológico Nacional "Arq. Manuel Valverde Podestá", en sustitución de la doctora Patricia Toribio.

Mientas que con el decreto 493-25, fue designado José Luis López Pérez como director del Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL).

En días pasados, a través del decreto 472-25 el mandatario señaló a Andrea Cándida Difó Marte como encargada “de manera provisional” Programa de Medicamentos Esenciales / Central de Apoyo Logístico.

Cambios anteriores

El domingo 17 de agosto, el presidente Luis Abinader emitió el decreto 461-25 para hacer cambios al inicio del segundo año de su nuevo mandato constitucional.

Entre las decisiones tomadas con esa disposición se encuentra Samuel Pereyra, quien fue nombrado presidente del Consejo de Administración de la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa). Pereyra, abogado con experiencia en derecho comercial y corporativo, previamente fue presidente ejecutivo del Banco de Reservas.

Leonardo Aguilera fue designado presidente ejecutivo del Banco de Reservas (BanReservas).

Edward Rafael Guzmán fue nombrado director ejecutivo del Seguro Nacional de Salud (Senasa).

Adolfo Pérez de León asumió la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (Inabie), luego de desempeñarse por 5 años en Promese.

Onéximo Antonio González fue designado vicepresidente ejecutivo de la Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (OMSA).

El doctor Virgilio Cedano Cedano fue nombrado asesor honorífico del Poder Ejecutivo en salud y atención primaria.

En el área de comunicación, Félix Antonio Reyna Echevarría fue asignado director de Estrategia y Comunicación Gubernamental (Diecom), acompañado por Alberto Caminero como director de prensa del Presidente y Abel José Guzmán Then como subdirector de la Diecom.

Además, Xiomara Guante asumió como viceministra de Innovación, Transparencia y Atención Ciudadana.