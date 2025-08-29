Abinader cumple juramento y nombra a Zorrilla Ozuna

El presidente Luis Abinader cumplió su juramento de nombrar a Jorge Radhamés Zorrilla Ozuna en un cargo público en su gestión de gobierno.

El mandatario emitió este viernes el decreto 475-25, en el que nombró a Zorrilla Ozuna como nuevo director general de la Dirección General de Desarrollo Fronterizo (DGDF).

Zorrilla Ozuna es un abogado y político con una amplia trayectoria en la vida pública dominicana, destacándose como excomandante general del Ejército y exdirector del Instituto Nacional de Estabilización de Precios (Inespre).

La designación del general retirado se produce casi dos años después de que durante el acto donde su partido, el Cívico Renovador (PCR), lo proclamará como su candidato presidencial y lo hiciera jurar que lo integraría al tren gubernamental.

“Jura usted darnos la oportunidad de nosotros ser parte del tren gubernamental desde ahora y también para después”, fueron las palabras que utilizó utilizadas por Zorrilla Ozuna a la hora de proclamar al presidente Abinader, quien respondió: “Sí, lo juro”.

Sin embargo en los meses próximos, aún después de ser electo presidente por segundo periodo consecutivo, el decreto de Zorrilla Ozuna se mantenía sin llegar; este último, cuando era cuestionado por los medios de comunicación, este señalaba que esperaba “con paciencia” una designación dentro del tren gubernamental.

“El presidente de la República, a su debido tiempo, tomará la decisión, porque realmente él lo ha dicho y lo dijo: que no iba a nombrar a todos los partidos aliados en un mismo decreto. Entonces, nosotros tenemos paciencia y estamos esperando la decisión del señor presidente”, llegó a manifestar Zorrilla Ozuna.

Abinader había criticado su gestión en Inespre

En varias ocasiones, Abinader criticó que durante la administración de Danilo Medina, Inespre era “disfuncional” e “inoperante”.

Además, de su labor política, es conferencista, historiador y autor de obras sobre Gregorio Luperón, y lidera el Instituto de Estudios Antillanistas y la Fundación Sila Ozuna, orientada a proyectos sociales y comunitarios.